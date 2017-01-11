Прокопьева стала 21-й в скоростном спуске на этапе Кубка Европы в Австрии
В Заальбахе (Австрия) проходит этап Кубка Европы по горнолыжному спорту.
В скоростном спуске у женщин победу одержала представительница Австрии Кристина Агер. Второй стала итальянка Федерика Сосио, третьей — норвежка Кристин Лисдаль. Россиянка Александра Прокопьева продемонстрировала 21-й результат.
Горнолыжный спорт. Этап Кубка Европы. Заальбах
Женщины. Скоростной спуск
1. Кристина Агер (Австрия) — 55,28.
2. Федерика Сосио (Италия) — 55,44.
3. Кристин Лисдаль (Норвегия) — 55,50…
21. Александра Прокопьева (Россия) — 56,46.
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