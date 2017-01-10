Летающий лыжник Дмитрий Васильев пропустит этапы КМ в Польше
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский летающий лыжник Дмитрий Васильев пропустит этапы Кубка мира в Польше и присоединится к сборной уже на этапах в Германии, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Александр Арефьев.
Польша примет следующие этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования в Висле пройдут
«На сегодняшний день еще полностью не утвердили состав команды (на этап КМ в Висле), но трех человек могу назвать точно — (Евгений) Климов, (Денис) Корнилов, (Ильмир) Хазетдинов. Васильев подъедет в Германию к нам, где начнутся большие трамплины, это Виллинген и Оберстдорф», — заявил Арефьев по телефону.
Этап Кубка мира в немецком Виллингене пройдет
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