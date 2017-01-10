Летающий лыжник Дмитрий Васильев пропустит этапы КМ в Польше

Польша примет следующие этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования в Висле пройдут 13—15 января , а в Закопане — 20—22 января . Васильев во вторник занял 4-е место на чемпионате России-2017 в Чайковском (Пермский край).

«На сегодняшний день еще полностью не утвердили состав команды (на этап КМ в Висле), но трех человек могу назвать точно — (Евгений) Климов, (Денис) Корнилов, (Ильмир) Хазетдинов. Васильев подъедет в Германию к нам, где начнутся большие трамплины, это Виллинген и Оберстдорф», — заявил Арефьев по телефону.