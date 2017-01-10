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10 января 2017, 21:50 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Летающий лыжник Дмитрий Васильев пропустит этапы КМ в Польше

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский летающий лыжник Дмитрий Васильев пропустит этапы Кубка мира в Польше и присоединится к сборной уже на этапах в Германии, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Александр Арефьев.

Польша примет следующие этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования в Висле пройдут 13—15 января, а в Закопане — 20—22 января. Васильев во вторник занял 4-е место на чемпионате России-2017 в Чайковском (Пермский край).

«На сегодняшний день еще полностью не утвердили состав команды (на этап КМ в Висле), но трех человек могу назвать точно — (Евгений) Климов, (Денис) Корнилов, (Ильмир) Хазетдинов. Васильев подъедет в Германию к нам, где начнутся большие трамплины, это Виллинген и Оберстдорф», — заявил Арефьев по телефону.

Этап Кубка мира в немецком Виллингене пройдет 27—29 января, а в Оберстдорфе — 3—5 февраля.
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