Летающий лыжник Климов победил на ЧР в Чайковском с рекордом трамплина

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Климов во вторник показал на большом трамплине прыжки на 139 и на 147 метров — последний стал рекордным. Второе место занял Максим Сергеев (132 и 140 метров). Замкнул тройку лидеров Денис Корнилов (127 и 137 метров).

Соревнования прошли в Чайковском (Пермский край). Ближайший международный старт у летающих лыжников пройдет в польской Висле с 14 по 15 января в рамках Кубка мира.