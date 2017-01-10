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10 января 2017, 18:45 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Летающий лыжник Климов победил на ЧР в Чайковском с рекордом трамплина

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Летающий лыжник Евгений Климов победил на первом старте чемпионата России с рекордом трамплина.

Летающий лыжник Евгений Климов победил на первом старте чемпионата России с рекордом трамплина. Увеличить
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Климов во вторник показал на большом трамплине прыжки на 139 и на 147 метров — последний стал рекордным. Второе место занял Максим Сергеев (132 и 140 метров). Замкнул тройку лидеров Денис Корнилов (127 и 137 метров).

Соревнования прошли в Чайковском (Пермский край). Ближайший международный старт у летающих лыжников пройдет в польской Висле с 14 по 15 января в рамках Кубка мира.
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МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Олимпийский чемпион в командном первенстве и шестикратный чемпион мира по прыжкам на лыжах с трамплина австриец Грегор Шлиренцауэр принял решение возобновить карьеру и выступит на этапе Кубка мира, который состоится в польской Висле, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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