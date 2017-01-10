Летающий лыжник Климов победил на ЧР в Чайковском с рекордом трамплина
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Летающий лыжник Евгений Климов победил на первом старте чемпионата России с рекордом трамплина.
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Климов во вторник показал на большом трамплине прыжки на 139 и на 147 метров — последний стал рекордным. Второе место занял Максим Сергеев (132 и 140 метров). Замкнул тройку лидеров Денис Корнилов (127 и 137 метров).
Соревнования прошли в Чайковском (Пермский край). Ближайший международный старт у летающих лыжников пройдет в польской Висле с 14 по 15 января в рамках Кубка мира.
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