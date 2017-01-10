Летающий лыжник Шлиренцауэр возобновил карьеру и выступит на этапе КМ в Польше

Двукратный победитель «Турне четырех трамплинов» 7 января 2016 года объявил о досрочном завершении сезона и о том, что берет паузу в карьере. В марте во время катания на лыжах в Канаде 27-летний Шлиренцауэр порвал крестообразную связку колена.

Этап Кубка мира в польской Висле пройдет 13—15 января .