Летающий лыжник Шлиренцауэр возобновил карьеру и выступит на этапе КМ в Польше
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Олимпийский чемпион в командном первенстве и шестикратный чемпион мира по прыжкам на лыжах с трамплина австриец Грегор Шлиренцауэр принял решение возобновить карьеру и выступит на этапе Кубка мира, который состоится в польской Висле, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Двукратный победитель «Турне четырех трамплинов» 7 января 2016 года объявил о досрочном завершении сезона и о том, что берет паузу в карьере. В марте во время катания на лыжах в Канаде 27-летний Шлиренцауэр порвал крестообразную связку колена.
Этап Кубка мира в польской Висле пройдет
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