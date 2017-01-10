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10 января 2017, 13:33 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Летающий лыжник Шлиренцауэр возобновил карьеру и выступит на этапе КМ в Польше

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Олимпийский чемпион в командном первенстве и шестикратный чемпион мира по прыжкам на лыжах с трамплина австриец Грегор Шлиренцауэр принял решение возобновить карьеру и выступит на этапе Кубка мира, который состоится в польской Висле, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Двукратный победитель «Турне четырех трамплинов» 7 января 2016 года объявил о досрочном завершении сезона и о том, что берет паузу в карьере. В марте во время катания на лыжах в Канаде 27-летний Шлиренцауэр порвал крестообразную связку колена.

Этап Кубка мира в польской Висле пройдет 13—15 января.
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