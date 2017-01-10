Федерация: российские прыгуны с трамплина на Универсиаде-2017 поборются за медали

«Наша мужская команда сформирована в основном из спортсменов, выступающих в Континентальном кубке, — заметил Дубровский. — В состав команды вошли Михаил Максимочкин, Роман Трофимов, Ильмир Хазетдинов и Владислав Бояринцев. У женщин за Россию будут выступать Стефания Надымова и Алена Сутягина».

«Рассчитываем, что прыгуны с трамплина будут бороться за медали как в личном, так и командном первенстве. У девочек в личном старте до наград дотянуться будет проблематично, а в командном миксте медали вполне возможны», — считает собеседник ТАСС.

Зимняя Универсиада в Алма-Ате пройдет с 29 января по 8 февраля.

На последней зимней Универсиаде, которая прошла в Словакии и Испании в 2015 году, сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина с тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами заняла первое место в командном зачете, опередив команды Японии (1−3−1) и Болгарии (1−0−0).