Федерация: Российские прыгуны с трамплина на Универсиаде-2017 поборются за медали
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина на зимней Универсиаде в
Алма-Ате нацелена бороться за медали. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФЛДПР) Дмитрий Дубровский.
«Наша мужская команда сформирована в основном из спортсменов, выступающих в Континентальном кубке, — заметил Дубровский. — В состав команды вошли Михаил Максимочкин, Роман Трофимов, Ильмир Хазетдинов и Владислав Бояринцев. У женщин за Россию будут выступать Стефания Надымова и Алена Сутягина».
«Рассчитываем, что прыгуны с трамплина будут бороться за медали как в личном, так и командном первенстве. У девочек в личном старте до наград дотянуться будет проблематично, а в командном миксте медали вполне возможны», — считает собеседник ТАСС.
Зимняя Универсиада в
На последней зимней Универсиаде, которая прошла в Словакии и Испании в 2015 году, сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина с тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами заняла первое место в командном зачете, опередив команды Японии (1−3−1) и Болгарии (1−0−0).
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