Назван состав сборной России по фристайлу на Универсиаду-2017 в Алма-Ате
МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Тренерский штаб сборной России по фристайлу определился с составом команды на зимнюю Универсиаду-2017 в
Алма-Ате. Об этом ТАСС сообщила начальник национальной сборной Елена Ворона.
В состав команды вошли 23 спортсмена. В дисциплине лыжная акробатика выступят Радмир Гареев, Лев Сивенков, Алексей Соловий, Максим Трушкин, Елена Зайцева.
У могулистов страну представят Георгий Гатилов, Евгений Гедрович, Владислав Гусев, Никита Светлаков, Сергей Шимбуев, Елизавета Безгодова, Антонина Дяткина, Анастасия Первушина, Анастасия Сафиулина, Екатерина Шаферова.
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Зимняя Универсиада в
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