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10 января 2017, 11:43 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Назван состав сборной России по фристайлу на Универсиаду-2017 в Алма-Ате

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Тренерский штаб сборной России по фристайлу определился с составом команды на зимнюю Универсиаду-2017 в Алма-Ате. Об этом ТАСС сообщила начальник национальной сборной Елена Ворона.

В состав команды вошли 23 спортсмена. В дисциплине лыжная акробатика выступят Радмир Гареев, Лев Сивенков, Алексей Соловий, Максим Трушкин, Елена Зайцева.

У могулистов страну представят Георгий Гатилов, Евгений Гедрович, Владислав Гусев, Никита Светлаков, Сергей Шимбуев, Елизавета Безгодова, Антонина Дяткина, Анастасия Первушина, Анастасия Сафиулина, Екатерина Шаферова.

В команду по ски-кроссу вошли Павел Колготин, Кирилл Меренков, Артем Набиулин, Михаил Пудовкин, Майя Аверьянова, Анна Антонова, Екатерина Мальцева, Елизавета Сафонова.

Зимняя Универсиада в Алма-Ате пройдет с 29 января по 8 февраля.
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