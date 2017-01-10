Майтаков стал 17-м в первом старте в гигантском слаломе на этапе Кубка Европы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Слушания в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по делу отстраненных от соревнований российских спортсменов начнутся в ближайшие дни. Об этом сообщил российский лыжник Алексей Петухов на своей странице в социальной сети Instagram.