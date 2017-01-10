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10 января 2017, 11:00 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Майтаков стал 17-м в первом старте в гигантском слаломе на этапе Кубка Европы

В Давосе (Швейцария) проходит этап Кубка Европы по горнолыжному спорту.

В первом старте в гигантском слаломе у мужчин победу одержал норвежец Маркус Монсен. Лучший из россиян Сергей Майтаков продемонстрировал 17-й результат.

Горнолыжный спорт. Этап Кубка Европы. Давос
Мужчины. Гигантский слалом
1. Маркус Монсен (Норвегия) — 1.45,04.
2. Саму Торсти (Финляндия) — 1.45,24.
3. Расмус Виндингстад (Норвегия) — 1.45,29…
17. Сергей Майтаков (Россия) — 1.46,15…
28. Александр Андриенко (Россия) — 1.47,21.
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