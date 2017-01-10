Слушания в FIS по делу отстраненных российских лыжников начнутся в ближайшие дни

В конце декабря FIS сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

«23 декабря был тяжелым днем — узнать, что ты временно отстранен, чувство не из приятных. В голове смешались мысли, за что и почему, что дальше. Каждое утро мысли внутри усиливались, хотелось кричать, бежать и бороться за правду. Первые шаги, которые нужно было сделать, это написать объяснительную в МОК и FIS; к сожалению, ответ они должны были дать только к 9 января», — написал Петухов.

«Сейчас поступила информация, что слушания начнутся на днях, — продолжил спортсмен. — Все эти дни я живу в ожидании, веря в справедливость и правду, что честность и чистота спортсмена не должна наказываться. Я хотел вам сказать, что никогда не поддерживал допинг в спорте и всегда выступал и говорил, что я чистый спортсмен, это моя твердая позиция по жизни — чистый спорт. Всем спасибо, кто эти дни рядом, переживает и верит, что все наладится и меня допустят до стартов».