Слушания в FIS по делу отстраненных российских лыжников начнутся в ближайшие дни
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Слушания в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по делу отстраненных от соревнований российских спортсменов начнутся в ближайшие дни. Об этом сообщил российский лыжник Алексей Петухов на своей странице в социальной сети Instagram.
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В конце декабря FIS сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований
«23 декабря был тяжелым днем — узнать, что ты временно отстранен, чувство не из приятных. В голове смешались мысли, за что и почему, что дальше. Каждое утро мысли внутри усиливались, хотелось кричать, бежать и бороться за правду. Первые шаги, которые нужно было сделать, это написать объяснительную в МОК и FIS; к сожалению, ответ они должны были дать только к 9 января», — написал Петухов.
«Сейчас поступила информация, что слушания начнутся на днях, — продолжил спортсмен. — Все эти дни я живу в ожидании, веря в справедливость и правду, что честность и чистота спортсмена не должна наказываться. Я хотел вам сказать, что никогда не поддерживал допинг в спорте и всегда выступал и говорил, что я чистый спортсмен, это моя твердая позиция по жизни — чистый спорт. Всем спасибо, кто эти дни рядом, переживает и верит, что все наладится и меня допустят до стартов».
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все
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