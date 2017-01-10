Отстраненный FIS лыжник Петухов подчеркнул, что является «чистым» спортсменом

Ранее 23 декабря стало известно, что FIS по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Позже Федерация лыжных гонок России выпустила релиз, в котором сообщила, что расследование в отношении шести российских лыжников касается механических повреждений пробирок. Позднее выяснилось, что в их число попал Петухов.

«Дорогие друзья! Давно хотел написать и сказать вам что происходит. 23 декабря был тяжёлым днём, узнать, что ты временно отстранён — чувство не из приятных. В голове смешались мысли: за что и почему, что дальше? Каждое утро мысли внутри усиливались, хотелось кричать, бежать и бороться за правду. Первые шаги которые нужно было сделать — это написать объяснительную в МОК и FIS, к сожалению, ответ они должны были дать только к 9 января. Сейчас поступила информация, что слушания начнутся на днях. Все эти дни я живу в ожидании, веря в справедливость и правду, что честность и чистота спортсмена не должна наказываться. Я хотел вам сказать, что никогда не поддерживал допинг в спорте и всегда выступал и говорил, что я чистый спортсмен, это моя твёрдая позиция по жизни — чистый спорт», — написал россиянин на своей странице в Instagram.