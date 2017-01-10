Бьорген выступит в суде в качестве свидетельницы по делу Йохауг о допинге

«Бьорген предложат рассказать о Бендиксене, его роли в команде, а также в целом о Йохауг. Также мы вызвали в суд самого Бендиксена — допинг-офицера, присутствовавшего при сдаче пробы, Венке Кристиансена и профессора Джо Клавенесса, но, может быть, будут и дополнительные свидетели.



Тереза тренируется, насколько это возможно. Пытается делать это лучшим образом, насколько позволяют обстоятельства, и ждёт возможности оставить их позади», — приводит слова Юрта NRK.



Йохауг была отстранена от выступлений из-за положительного результата её допинг-пробы на кленбутерол.