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10 января 2017, 1:04 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Бьорген выступит в суде в качестве свидетельницы по делу Йохауг о допинге

Норвежская лыжница Марит Бьорген вызвана в суд, где выступит в качестве свидетельницы по делу своей подруги по сборной Терезы Йохауг, о чём сообщил адвокат Терезы Кристиан Юрт.

Норвежская лыжница <span class=error>Марит</span> <span class=error>Бьорген</span> вызвана в суд где выступит в качестве свидетельницы по делу своей подруги по сборной Терезы Йохауг о чём сообщил адвокат Терезы <span class=error>Кристиан</span> Юрт. Увеличить
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«Бьорген предложат рассказать о Бендиксене, его роли в команде, а также в целом о Йохауг. Также мы вызвали в суд самого Бендиксена — допинг-офицера, присутствовавшего при сдаче пробы, Венке Кристиансена и профессора Джо Клавенесса, но, может быть, будут и дополнительные свидетели.

Тереза тренируется, насколько это возможно. Пытается делать это лучшим образом, насколько позволяют обстоятельства, и ждёт возможности оставить их позади», — приводит слова Юрта NRK.

Йохауг была отстранена от выступлений из-за положительного результата её допинг-пробы на кленбутерол.
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