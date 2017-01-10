Бьорген выступит в суде в качестве свидетельницы по делу Йохауг о допинге
Норвежская лыжница Марит Бьорген вызвана в суд, где выступит в качестве свидетельницы по делу своей подруги по сборной Терезы Йохауг, о чём сообщил адвокат Терезы Кристиан Юрт.
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«Бьорген предложат рассказать о Бендиксене, его роли в команде, а также в целом о Йохауг. Также мы вызвали в суд самого Бендиксена —
Тереза тренируется, насколько это возможно. Пытается делать это лучшим образом, насколько позволяют обстоятельства, и ждёт возможности оставить их позади», — приводит слова Юрта NRK.
Йохауг была отстранена от выступлений
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