Мякяряйнен может выступить на этапе КМ по лыжным гонкам в Швеции

«Кайса пока не заслужила места в сборной Финляндии по лыжным гонкам на чемпионат мира. Она должна убедить нас, что достаточно сильна», — приводит слова Йюльхя Iltalehti.



По словам Йюльхя, если Мякяряйнен откажется выступить в Швеции, то на чемпионате мира в лучшем случае будет в команде в качестве запасной.