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10 января 2017, 1:06 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Мякяряйнен может выступить на этапе КМ по лыжным гонкам в Швеции

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен может выступить на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции, чтобы заработать место в составе команды на чемпионате мира, о чём сообщил главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Йюльхя.

«Кайса пока не заслужила места в сборной Финляндии по лыжным гонкам на чемпионат мира. Она должна убедить нас, что достаточно сильна», — приводит слова Йюльхя Iltalehti.

По словам Йюльхя, если Мякяряйнен откажется выступить в Швеции, то на чемпионате мира в лучшем случае будет в команде в качестве запасной.
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