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9 января 2017, 19:12 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Лыжник Устюгов не получит специальных премий за победу на «Тур де Ски» от Югры

Победитель гонки «Тур де Ски"—2017 югорский лыжник Сергей Устюгов не получит каких-либо специальных премий за свою победу от спортивных организаций Ханты-Мансийского автономного округа.

Победитель гонки Тур де <span class=error>Ски</span>'—2017 <span class=error>югорский</span> лыжник Сергей <span class=error>Устюгов</span> не получит <nobr>каких-либо</nobr> специальных премий за свою победу от спортивных организаций <nobr>Ханты-Мансийского</nobr> автономного округа. Увеличить
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«У нас предусмотрены постановлением правительства разовые премии, ежемесячные выплаты. Они больше касаются результатов на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских игр. Мы изучили его график, пока он к нам не планирует приезжать, если это изменится, то будем чествовать», — приводит слова начальника отдела развития спорта высших достижений окружного департамента спорта Андрея Корчака «Накануне.ру».

«У нас есть поощрение по показанному результату, согласно постановлению правительства. У нас Устюгов получает зарплату, пока никакого приказа о премиях не было», — цитирует тот же источник начальника отдела зимних, олимпийских и водных видов спорта центра спортивной подготовки сборных команд Югры Светлану Мошкову.
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