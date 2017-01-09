Лыжник Устюгов не получит специальных премий за победу на «Тур де Ски» от Югры

«У нас предусмотрены постановлением правительства разовые премии, ежемесячные выплаты. Они больше касаются результатов на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских игр. Мы изучили его график, пока он к нам не планирует приезжать, если это изменится, то будем чествовать», — приводит слова начальника отдела развития спорта высших достижений окружного департамента спорта Андрея Корчака «Накануне.ру».



«У нас есть поощрение по показанному результату, согласно постановлению правительства. У нас Устюгов получает зарплату, пока никакого приказа о премиях не было», — цитирует тот же источник начальника отдела зимних, олимпийских и водных видов спорта центра спортивной подготовки сборных команд Югры Светлану Мошкову.