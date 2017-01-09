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9 января 2017, 16:39 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Устюгов: Моя девушка отчитала меня за то, что не поздравил её в прямом эфире

Победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как решил поздравить свою маму с днём рождения в прямом эфире, а также признался, что забыл поздравить свою девушку аналогичным образом.

6 января Сергей после выигрыша пятой гонки подряд сказал, что посвящает свой успех маме.

«Поздравление маме в прямом эфире? Было так: ещё до гонки моя девушка Лена Соболева зашла ко мне и спросила, поздравил ли я маму. Я говорю: “Поздравлю с экрана”. Лена удивилась и ушла. Но после гонки сказала, что я молодец.

Потом на “Тур де Ски” был и день рождения девушки. Про неё я маленько забыл, когда поднялся в гору, не мог собрать никакие мысли, в голове творилось непонятное. После гонки я зашёл и подарил букет. В ответ услышал, мол, почему не передал привет, не поздравил меня с экрана. В общем, отчитали меня по полной. И я ушёл немного расстроенный», — сказал Устюгов в программе «Все на матч».
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