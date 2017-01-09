Александр Грушин: Устюгов способен бороться за высшие титулы

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— Спортивный год начался для России в высшей степени позитивно. Сергей Устюгов блестящем стиле выиграл многодневную гонку «Тур де Ски», причем первым в истории победил на пяти этапах подряд. На ваш взгляд, почему такой результат стал возможным?

— Не знаю внутреннего механизма тренировочного процесса и не могу судить о состоянии его ближайших конкурентов. Возможно, они отложили выход на пик формы на будущее. Тем не менее, у Устюгова было настолько солидное преимущество, что, если он не остановится и не допустит падения результатов, надеяться на успех конкурентам будет очень затруднительно.

Вообще Устюгова смело можно отнести к элите лыжного спорта. В 2017 году это очень ярко проявилось, но и в предыдущие годы он делал постепенные шажки наверх.

Это значит, что он не сразу ворвался по какой-то причине — то ли благодаря одному таланту, то ли по другим причинам, а у него чувствуется продуманная, постоянная работа, которая с каждым годом позволяла постепенно улучшать результаты. Я бы сказал, что этот момент позитивный.

Другой момент, который настораживает лично меня, — для данного периода времени это было очень яркое выступление. Все-таки до чемпионата мира, сами понимаете, больше месяца (соревнования запланированы на 23 февраля — 5 марта. Место проведения — Лахти, Финляндия, — прим. «Газеты.Ru»). Если Устюгов на пике формы, о чем мне сложно судить, то удержаться на нем к ЧМ будет не так просто. А сможет ли он удержать пик формы, будет зависеть в первую очередь от него и во вторую — от его тренера.

Если им удастся решить этот вопрос, будем надеяться на успешное выступление и на чемпионате мира.

Что касается ближайших конкурентов Устюгова, то они своего последнего слова пока не сказали. Поэтому от них стоит ожидать более ярких выступлений. Так что вся борьба впереди. И все же уже можно говорить о том, что.

в этом году господин Устюгов в полной мере заявил о себе — он способен бороться за высшие титулы в лыжном спорте.

Говоря о выступлении всех российских лыжников на «Тур де Ски», необходимо отметить, что, к сожалению, мы не смогли выставить полный мужской состав. Жалко, что так произошло, но я думаю, что история разберется с этим вопросом. Зато от тех спортсменов, которые выступили в Туре, тоже можно ожидать прироста результата. Вопрос только в том, каким он будет.

И все же на фоне выступления Устюгова выступление других россиян оказалось не таким ярким. Но раз уж у нас есть одна ласточка, будем надеяться, появятся и еще.

— Вы имеете в виду, что партнеры за ним потянутся?

— Конечно. Они же работают в одной команде. Когда люди видят, как труд и отношение к делу приводят к таким спортивным результатам, на них это сказывается положительно. Это я также считаю позитивным моментом для всей сборной — не только мужской, но и женской.

— Сам Устюгов по ходу гонки не раз заявлял о том, что сражается на лыжне и за себя, и за отстраненных товарищей по сборной — Легкова, Вылегжанина, Белова, которых Международная федерация временно отстранила от выступлений. При этом хорошо известно, что чтобы хорошо настроиться на старт, спортсмену требуется мощный раздражитель. Можно ли сказать, что Устюгов настроился именно несправедливым, по его мнению, решением?

— Не думаю.

— А в качестве дополнительной мотивации?

— Его мотивация в том, что он сам настроен выиграть. Это его личная мотивация, а ни в коем случае не какие-то побочные явления.

Все-таки лыжный спорт — это индивидуальный спорт. Конечно, после победы мы можем говорить, что отомстили за того парня или этого, но.

если не будет внутреннего ресурса, нормального тренировочного процесса, можно сражаться за какого угодно парня (хоть за всех парней), победы все равно не добиться. Если нет потенциала, выиграть невозможно.

А Устюгов уже несколько лет подряд доказывает, что у него этот потенциал есть, и его надо только реализовать.

Я считаю, что первая эффективная реализация потенциала Устюгова произошла.

— В чем, на ваш взгляд, Устюгов особенно хорош, как лыжник? Мы привыкли, что кто-то специализируется на свободном стиле, у кого-то лучше получается классическим ходом. А Сергей одинаково успешен и там, и там, и в спринте, и в многокилометровых гонках.

— Да, он универсальный парень.

— Как стало возможным его становление в качестве такого универсала?

— Это талант, который у Устюгова виден на протяжении нескольких лет, и труд. Вот рецепт его универсализма.

— Насколько сложно Сергею было выступать на трассах западных курортов, ведь соперники и тамошние специалисты наверняка смотрели на него через призму допинга?

— А вот это, наверное, действительно раздражитель.

Тот факт, что мировое сообщество лыжного спорта воспринимает его не так, как хотелось бы, вполне может дополнительно мотивировать спортсмена.

— Это раздражитель со знаком «плюс»?

— Конечно! Нельзя сказать, что это озлобленность, но все же в такой ситуации спортсмен думает: «Ах, так! Все равно я вам докажу, что дело не в допинге, а в том, что у нас сильная школа. И я, один из ее представителей, хочу вам доказать, что не совсем все справедливо и не в этом заключается причина достижения высокого спортивного результата».

— Как раз президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и говорит о том, что успех Устюгова доказывает чистоту российских лыжников в вопросе допинга. Согласны ли вы с ней?

— Это вообще темная запутанная история. Мы сейчас смазали все, что могли, поставили под сомнение невиновность спортсменов… У Международной федерации лыжного спорта (ФИС) доказательств использования допинга спортсменами нет, но и мы оправдаться не можем.

Но мне не хотелось в эту тему лезть — пусть разбираются эксперты и специалисты.

— Какое выступление Устюгова на «Тур де Ски» понравилось лично вам более других?

— Мне они все его выступления понравились, даже тогда, когда он был вторым. В первую очередь тем, что человек борется, сражается, а маленькие нюансы есть всегда.

Устюгов — достойный лидер, который обыгрывает любую ситуацию, а маленькие промашки какие-то, если и были, стали скорее случайностью. Главное, что он — лидер, который способен на все и правильно на все реагирует.

— Как лидер, он способен придать нашему зимнему спорту новый импульс, стать этаким знаменем периода обновления?

— Давайте отметим, что таких лидеров в нашей истории было очень много, я могу привести много примеров. Сегодня это Устюгов.

Но дело в том, что появление одного яркого лидера зависит от таланта, трудолюбия и прочих составляющих. И наша задача — на фоне этого лидера создать школу, которая способна подготовить целую обойму спортсменов. Может быть, не обязательно они должны стать чемпионами мира или победителями Олимпийских игр, но они должны быть способны оказать конкуренцию сильнейшим. Вот что главное.

Такой лидер, как Устюгов, этому будет только способствовать, но сможет ли он спровоцировать серьезный сдвиг в целом, я бы говорить не решился. Тут будет играть большую роль тренерский штаб сборной России.