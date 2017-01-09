Устюгов считает свою победу на «Тур де Ски» доказательством невиновности сборной России
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» Сергей Устюгов считает свою победу доказательством невиновности российских лыжников, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Об этом он сказал в эфире телеканала «Матч ТВ».
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В минувшее воскресенье Устюгов стал победителем «Тур де Ски», ближайший преследователь россиянина Мартин Сундбю из Норвегии отстал от победителя более чем на минуту. Россиянин выиграл шесть из семи этапов, что является абсолютным рекордом. На шестом этапе он был вторым, что позволило ему установить рекорд по количеству призовых мест в рамках одной многодневки.
«Я ставил самые высокие цели перед “Тур де Ски”. Хотел показать себя, всю команду показать, доказать, что все обвинения в адрес нашей сборной являются неправдой. Мы можем бороться и побеждать», — сказал Устюгов.
«Мы были на сборе, когда узнали об отстранении членов нашей команды. Евгений Белов сидел потухший, позже Александр Легков сказал мне, что ему пришло уведомление об отстранении. В команде был шок. Все, кто были на Олимпиаде, не застрахованы от таких обвинений», — добавил Устюгов.
Международная федерация лыжного спорта в конце декабря отстранила шестерых российских лыжников
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