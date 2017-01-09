Устюгов: До сих пор не могу поверить, что добрался в гору первый

Для России эта победа стала второй на «Тур де Ски» после успеха Александра Легкова в 2013 году. Легков оказался в числе отстранённых от этого соревнования лыжников.



«Цели ставил самые высокие. Неоднократно говорил и ещё раз повторюсь: хотел показать не только себя лично, но и показать, что всё, что происходит с нашими спортсменами, — это всё неправда, мы можем бороться и побеждать. Это как русская рулетка: все, кто был на Олимпийских играх, не застрахованы. Это был шок. Я понял, что должен выходить и выигрывать этот “Тур де Ски”, начал себя заводить и думать, как всё сделать.



Силы не рассчитывал, здесь важна каждая гонка. Я старался выложиться по полной, так как знал, что смогу восстановиться. От гонки к гонке становится только сложнее. Накопилась усталость. Я до сих пор не могу поверить, что добрался в гору первый. В последних гонках научил себя полностью отключаться. Бывают моменты, когда гул в голове, ты ничего не слышишь, у тебя нет никакого плана, едешь без эмоций», — сказал Устюгов в программе «Все на матч».