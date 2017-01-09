Барков стал 7-м на этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью в Норвегии

В первом старте победил норвежец Трулс Йохансен. Второе место занял итальянец Лукас Рунгалдир, третье — австриец Лукас Грейдерер.



Во втором старте лучшим стал француз Юг Буффар. Йохансен занял второе место, австриец Мартин Фритц — третье.



Лучший из россиян, Вячеслав Барков, в первом старте занял седьмое место, во втором — 18-е. Самир Мастиев стал 19-м и 29-м, Алексей Серёгин — 40-м и 45-м.