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9 января 2017, 15:14 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Барков стал 7-м на этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью в Норвегии

В Хоедальсмо (Норвегия) прошёл этап Континентального кубка по лыжному двоеборью.

В первом старте победил норвежец Трулс Йохансен. Второе место занял итальянец Лукас Рунгалдир, третье — австриец Лукас Грейдерер.

Во втором старте лучшим стал француз Юг Буффар. Йохансен занял второе место, австриец Мартин Фритц — третье.

Лучший из россиян, Вячеслав Барков, в первом старте занял седьмое место, во втором — 18-е. Самир Мастиев стал 19-м и 29-м, Алексей Серёгин — 40-м и 45-м.
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