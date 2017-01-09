Барков стал 7-м на этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью в Норвегии
В Хоедальсмо (Норвегия) прошёл этап Континентального кубка по лыжному двоеборью.
В первом старте победил норвежец Трулс Йохансен. Второе место занял итальянец Лукас Рунгалдир, третье — австриец Лукас Грейдерер.
Во втором старте лучшим стал француз Юг Буффар. Йохансен занял второе место, австриец Мартин Фритц — третье.
Лучший из россиян, Вячеслав Барков, в первом старте занял седьмое место, во втором — 18-е. Самир Мастиев стал 19-м и 29-м, Алексей Серёгин — 40-м и 45-м.
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