«Лыжня России» в Свердловской области пройдет 11 февраля на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО»

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева создан организационный комитет по подготовке к мероприятию. Как сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, подготовка лыжни у выставочного центра в Екатеринбурге уже началась — сейчас при помощи специальной техники расчищается площадка. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, медицинского обеспечения участников праздника, питанию, уже назначены ответственные за эти вопросы министерства и ведомства.

Евгений Куйвашев.

Для желающих попасть на гонку на личном транспорте будет организована большая парковка на территории ЭКСПО. Также целый день, начиная с 10 часов, от станции метро «Ботаническая» будут ходить шаттлы.

«Свердловская область традиционно считается самой щедрой в России на призовой фонд соревнований. В этом году мы оставляем за собой этот статус и уже заявляем точно, что будут разыграны призы стоимостью два млн руб.», — отметил министр.

Он напомнил, что «Лыжня России» станет завершающим этапом декады зимних видов спорта в Свердловской области — в настоящий момент во всех муниципальных образованиях Среднего Урала проводятся спортивные мероприятия по зимним видам.