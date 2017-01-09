Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28364229/
9 января 2017, 11:40 | Зимние: Лыжный спорт | Спортфакт

Устюгов: От бывших тренеров слышал, что я лентяй и непрофессионал

Победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов рассказал, почему часто меняет тренеров и как ему работается с Маркусом Крамером.

«Многие могут сказать, что часто меняю тренеров, но я делаю это не из-за того, что меня все не устраивает. Просто хочу двигаться дальше, ищу что-то новое и могу с полной уверенностью сказать, что Маркус Крамер — это тот тренер, который доверяет спортсмену, он чувствует тебя, дает возможность работать головой самому.

От Изабель Кнауте с Рето Бургермайстером у меня отложилось, что я непрофессионал, и до сих пор я себя считаю таким.

А от Маркуса я до сих пор не слышал, чтобы мне сказали, что я лентяй и ничего не хочу делать. Тренируюсь и получаю удовольствие", — сказал Устюгов.

Ранее Устюгов заявил, что посвятил победу на «Тур де Ски» отстраненным российским лыжникам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
2 января

Александр Радулов: "Если б у бабушки были... Но у нее не было"

Кокорин и Мамаев встретили новый год в компании Рио Фердинанда

СМИ Великобритании раскрыли данные о том, кому принадлежит ЦСКА