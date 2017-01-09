Устюгов: От бывших тренеров слышал, что я лентяй и непрофессионал
Победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов рассказал, почему часто меняет тренеров и как ему работается с Маркусом Крамером.
«Многие могут сказать, что часто меняю тренеров, но я делаю это не
От Изабель Кнауте с Рето Бургермайстером у меня отложилось, что я непрофессионал, и до сих пор я себя считаю таким.
А от Маркуса я до сих пор не слышал, чтобы мне сказали, что я лентяй и ничего не хочу делать. Тренируюсь и получаю удовольствие", — сказал Устюгов.
Ранее Устюгов заявил, что посвятил победу на «Тур де Ски» отстраненным российским лыжникам.
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