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9 января 2017, 11:12 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Чекалёва: Было страшно даже подумать, как мы будем подниматься на Альп-де-Чермис

Россиянка Юлия Чекалёва, занявшая 10-е место на многодневке «Тур де Ски», прокомментировала своё выступление.

Победу одержала норвежка Хайди Венг.

«Надеялась, что смогу сегодня составить конкуренцию за “шестёрку”, но подъём действительно оказался очень тяжёлым. Тяжелее всего стало в середине горы, там, где самые крутые места. Это был перелом, когда девчонки откатились от меня вперёд. На пологой части у меня потом вроде бы даже сил прибавилось. Но даже “десятка” — это неплохо, я никогда раньше так высоко на “Туре” не поднималась.

Конечно, подъём на Альп-де-Чермис — это очень тяжело. С утра было очень страшно даже думать, как мы будем сюда подниматься. Но я успокаивала себя, что одинаково тяжело всем. Плюс тренеры подсказывали по дистанции: где потерпеть, где чуть полегче пройти попеременным ходом», — цитирует Чекалёву официальный сайт ФЛГР.
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