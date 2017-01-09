Чекалёва: Было страшно даже подумать, как мы будем подниматься на Альп-де-Чермис

Победу одержала норвежка Хайди Венг.



«Надеялась, что смогу сегодня составить конкуренцию за “шестёрку”, но подъём действительно оказался очень тяжёлым. Тяжелее всего стало в середине горы, там, где самые крутые места. Это был перелом, когда девчонки откатились от меня вперёд. На пологой части у меня потом вроде бы даже сил прибавилось. Но даже “десятка” — это неплохо, я никогда раньше так высоко на “Туре” не поднималась.



Конечно, подъём на Альп-де-Чермис — это очень тяжело. С утра было очень страшно даже думать, как мы будем сюда подниматься. Но я успокаивала себя, что одинаково тяжело всем. Плюс тренеры подсказывали по дистанции: где потерпеть, где чуть полегче пройти попеременным ходом», — цитирует Чекалёву официальный сайт ФЛГР.