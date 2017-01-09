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9 января 2017, 10:58 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Создание проекта ветрозащиты на трамплине в Нижнем Тагиле находится в стадии завершения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Создание проекта строительства специальной ветрозащиты на трамплинном комплексе горы Долгая в Нижнем Тагиле Свердловской области находится в стадии завершения. Об этом ТАСС сообщил областной министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

На создание ветрозащиты будет выделено 88 млн рублей. Увеличить
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«Создание проекта ветрозащиты на горе Долгая находится в стадии завершения. Работаем над решением этого вопроса», — сказал Рапопорт.

На создание ветрозащиты будет выделено 88 млн рублей, согласно утвержденному бюджету Свердловской области на 2017 год.

Ранее ТАСС сообщал, что предварительный проект на ветрозащиту уже сделан словенскими специалистами по рекомендации Международной федерации лыжных видов спорта и был передан на госэкспертизу. В течение лета предстоящего года ветрозащита будет построена на трамплинах 90 и 120 метров.

Трамплинный комплекс уже дважды принимал этапы Кубка мира, в 2014 и 2015 году, а в 2016 году соревнования были отменены из-за новых требований об обязательной ветрозащите высоких трамплинов, которая была не предусмотрена в первоначальном проекте.
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