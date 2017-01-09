Создание проекта ветрозащиты на трамплине в Нижнем Тагиле находится в стадии завершения

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«Создание проекта ветрозащиты на горе Долгая находится в стадии завершения. Работаем над решением этого вопроса», — сказал Рапопорт.

На создание ветрозащиты будет выделено 88 млн рублей, согласно утвержденному бюджету Свердловской области на 2017 год.

Ранее ТАСС сообщал, что предварительный проект на ветрозащиту уже сделан словенскими специалистами по рекомендации Международной федерации лыжных видов спорта и был передан на госэкспертизу. В течение лета предстоящего года ветрозащита будет построена на трамплинах 90 и 120 метров.