Победитель «Тур де Ски» Устюгов считает Нортуга лучшим лыжником мира

Устюгов в воскресенье выиграл пасьют в итальянском Валь-ди-Фьемме и занял первое место в «Туре», победив в шести гонках из семи. Сундбю в середине «Тура» назвал Устюгова лучшим лыжником мира.

«Норвежец хитрит, — сказал Устюгов. — Самый лучший лыжник в мире — это Петтер Нортуг, он действующий четырехкратный чемпион мира, но на самом деле и у Сундбю майка лидера (Кубка мира), он идет первым в общем зачете. И перетягивать на себя эту майку, говорить, что я лучший лыжник в мире на данный момент, не есть хорошо. Самый лучший лыжник — Петтер Нортуг, а потом уже идет Сундбю».