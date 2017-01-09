Победитель «Тур де Ски» Устюгов считает Нортуга лучшим лыжником мира
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» Сергей Устюгов заявил в интервью «Р-Спорт», что норвежец Петтер Нортуг является лучшим лыжником мира, а его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю хитрит, говоря о подобном статусе россиянина.
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«Норвежец хитрит, — сказал Устюгов. — Самый лучший лыжник в мире — это Петтер Нортуг, он действующий четырехкратный чемпион мира, но на самом деле и у Сундбю майка лидера (Кубка мира), он идет первым в общем зачете. И перетягивать на себя эту майку, говорить, что я лучший лыжник в мире на данный момент, не есть хорошо. Самый лучший лыжник — Петтер Нортуг, а потом уже идет Сундбю».
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