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9 января 2017, 10:16 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Победитель «Тур де Ски» Устюгов считает Нортуга лучшим лыжником мира

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» Сергей Устюгов заявил в интервью «Р-Спорт», что норвежец Петтер Нортуг является лучшим лыжником мира, а его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю хитрит, говоря о подобном статусе россиянина.

Устюгов в воскресенье выиграл пасьют в итальянском Валь-ди-Фьемме и занял первое место в «Туре», победив в шести гонках из семи. Сундбю в середине «Тура» назвал Устюгова лучшим лыжником мира.

«Норвежец хитрит, — сказал Устюгов. — Самый лучший лыжник в мире — это Петтер Нортуг, он действующий четырехкратный чемпион мира, но на самом деле и у Сундбю майка лидера (Кубка мира), он идет первым в общем зачете. И перетягивать на себя эту майку, говорить, что я лучший лыжник в мире на данный момент, не есть хорошо. Самый лучший лыжник — Петтер Нортуг, а потом уже идет Сундбю».
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