Алексей Полторанин пропустит Азиаду ради участия в чемпионате мира

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— Алексей, насколько известно, одна из причин Вашего соревновательного «затишья» — это болезнь. Восстановились уже?

— Да, я сильно переболел в конце ноября — начале декабря. Уже да, восстановился. Сейчас набираю форму.

— А где сейчас находитесь?

— Сейчас находимся в Финляндии, в Лахти. Здесь 7−8 числа будет проходить Кубок Скандинавии (Полторанин стал 14-м на 15 километров классическим стилем — прим.ред.). Состав участников собирается очень серьезный, который позволит мне прочувствовать трассу, соревнования. Мне, в первую очередь, интересно проверить свои силы, чтобы понимать, над чем дальше работать. А то у меня был большой перерыв без соревновательной практики.

— Выбор соревнований не случаен?

— Тут же будет проходить чемпионат мира в феврале-марте этого года. Важно протестировать себя на этих трассах. И мировое первенство для меня является главным стартом сезона.

— А до чемпионата мира болельщики увидят Вас на «мировой лыжне»?

— Да, кончено. На Кубке мира выйду на старт 21—22 января , а также 29 января. Оба этапа пройдут в Швеции. После этого поедем в горы на заключительный сбор перед ЧМ.

— И такой вопрос, Алексей. На зимних Азиатских играх в Японии не планировали выступать?

— В этот раз на Азиаду не получается, к сожалению. Причина одна — чемпионат мира, который будет проходить практически параллельно с Азиадой. А как я говорил чуть раньше, мой главный старт — чемпионат мира.

Напомним, на десятой в истории многодневной лыжной гонке «Тур де Ски-2016» Алексей Полторанин завоевал пятое место в общем зачете. На этапах лыжник дважды становился третьим (четвертый и седьмой этапы), а также одержал победу на пятом.

Добавим, что чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет с 23 февраля по 5 марта в Лахти, Финляндия.