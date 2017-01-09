Алексей Полторанин пропустит Азиаду ради участия в чемпионате мира
Буквально в это время прошлой зимой казахстанский лыжник Алексей Полторанин блистал на этапах «Тур де Ски», заняв в итоге пятое место. Однако в этом сезоне спортсмен еще не радовал болельщиков победами, а также участием в крупных стартах. Корреспондент Vesti.kz связался с именитым лыжником, который в этот момент находился в Финляндии, и узнал, когда Алексей вернется на «мировую лыжню» после перенесенной болезни.
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Видимо, что-то случилось...
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— Алексей, насколько известно, одна из причин Вашего соревновательного «затишья» — это болезнь. Восстановились уже?
— Да, я сильно переболел в конце ноября — начале декабря. Уже да, восстановился. Сейчас набираю форму.
— А где сейчас находитесь?
— Сейчас находимся в Финляндии, в Лахти. Здесь 7−8 числа будет проходить Кубок Скандинавии (Полторанин стал 14-м на 15 километров классическим стилем — прим.ред.). Состав участников собирается очень серьезный, который позволит мне прочувствовать трассу, соревнования. Мне, в первую очередь, интересно проверить свои силы, чтобы понимать, над чем дальше работать. А то у меня был большой перерыв без соревновательной практики.
— Выбор соревнований не случаен?
— Тут же будет проходить чемпионат мира в
— А до чемпионата мира болельщики увидят Вас на «мировой лыжне»?
— Да, кончено. На Кубке мира выйду на старт
— И такой вопрос, Алексей. На зимних Азиатских играх в Японии не планировали выступать?
— В этот раз на Азиаду не получается, к сожалению. Причина одна — чемпионат мира, который будет проходить практически параллельно с Азиадой. А как я говорил чуть раньше, мой главный старт — чемпионат мира.
Напомним, на десятой в истории многодневной лыжной гонке «Тур де Ски-2016» Алексей Полторанин завоевал пятое место в общем зачете. На этапах лыжник дважды становился третьим (четвертый и седьмой этапы), а также одержал победу на пятом.
Добавим, что чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет с 23 февраля по 5 марта в Лахти, Финляндия.
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