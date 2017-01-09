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Наставник Сергея Устюгова немецкий специалист Маркус Крамер — о том, как российский лыжник собирается готовиться к чемпионату мира, «чистоте» Александра Легкова и норвежских астматиках.

Если вы думаете, что после победы в напряженнейшей многодневке, которая заменила ему встречу Нового года, Устюгов наконец отметил все праздничные события разом — вы ошибаетесь. Уже на следующее утро после покорения Альп-де-Чермис команде предстоял переезд в Тоблах, на место проведения следующего этапа Кубка мира. А потому — «мы только немного посидим в баре, все очень скромно» — как сказал Маркус Крамер. Да и то, львиную долю из этих посиделок заняла раздача интервью.

«УСТЮГОВУ БЫЛА НУЖНА МИНИМУМ МИНУТА ПРЕИМУЩЕСТВА НА ГОРЕ».

— Маркус, в финальный подъем Устюгов отправлялся, имея 1 минуту 12 секунд преимущества над норвежцем Мартином Сундбю. Положа руку на сердце, вы были уверены, что это преимущество уже не отыгрываемо?

— Еще за несколько гонок до финиша «Тура» я сказал, что Сергею нужна минимум минута преимущества на горе, чтобы чувствовать себя спокойно. Этого было бы достаточно, чтобы подстраховаться на случай плохого самочувствия, ошибки со смазкой и тому подобного. Но в итоге Сергею даже такого не потребовалось. Когда я увидел его на вершине, стало очевидно, что он нормально себя чувствует и уже не отдаст победы.

— О чем вы с ним говорили перед этим восхождением?

— Я попросил Сергея не стартовать слишком быстро. Но при этом на пологой части, которая заняла примерно 3−4 километра, я планировал для него небольшое ускорение. На этом отрезке мы хотели выиграть у Сундбю еще несколько секунд, чтобы заставить его понервничать. Так и получилось: к старту подъема преимущество Устюгова дошло до 1 минуты 14 секунд, что давало понять норвежцу: ты не приближаешься, а даже наоборот. И уже по первым движениям Сергея в гору, я понял, что все будет нормально.

— Устюгов на этой многодневке выиграл шесть из семи гонок. Вы ожидали от своего ученика настолько феноменального выступления?

— Конечно, нет. Перед «Туром» мы провели очень качественный десятидневный сбор в Тоблахе. Ребята полностью выполнили мои тренировочные планы, стояла прекрасная погода, все были здоровы. После этого я подумал, что Устюгов готов бороться за место на подиуме многодневки, как и в прошлом году. Но что ему удастся выступить настолько сильно — я не предполагал.

«НА СТО ПРОЦЕНТОВ УВЕРЕН В “ЧИСТОТЕ” ЛЕГКОВА».

— Устюгов почти в каждом интервью подчеркивал, что эта победа — для отстраненных от соревнований российских лыжников. Как вы думаете, кто-то из них тоже мог бы занять место на подиуме «Тур де Ски», если бы получил право выступать?

— Конечно. Если бы за несколько дней до старта многодневки вы спросили меня, кто, судя по тренировкам, будет лучшим в российской команде, я бы сказал — это Александр Легков. Он был на подиуме на этапе Кубка мира в Ля Клуза и находился в прекрасных кондициях. Для всех нас стало ударом, что ребята были вынуждены остаться дома. Поэтому Сергей и говорил об этом в интервью.

— У вас как у иностранного специалиста, который не работал в команде во время Олимпийских игр в Сочи, после этой истории с царапинами на пробирках не возникло сомнений в собственных учениках? Вы задавали им вопросы, пытались выяснить, что на самом деле происходило во время домашней Олимпиады?

— Разговоры о том, что у Легкова могут быть какие-то проблемы, шли в российской прессе уже давно. Но я знаю Алекса много лет и на сто процентов уверен, что он был и остается «чистым» спортсменом. Я же видел и знаю, как он тренируется, как относится к своему организму. Мне непонятно, как спортсмен может отвечать за то, что происходит с его допинг-пробой после того, как она была запечатана и сдана допинг-контролеру? Разве это справедливо и входит в зону ответственности атлета?

— Вы сказали, что на сто процентов уверены в чистоте Легкова. А в остальных пяти отстраненных лыжниках?

— Я могу отвечать только за спортсменов, которые тренировались со мной. В команде мы, конечно, говорили об этом. И ребята сказали: «Маркус, мы ничего не принимали, ничего не знаем, мы понятия не имеем, что там происходило в Сочи». Вы можете проверить: у всех ребят из моей группы допинг-тесты были отрицательными до, во время и после Олимпиады. Мне сложно понять, почему люди, которые никогда не сдавали положительных проб и были «чистыми», теперь не имеют права выступать.

— Как вы относитесь к проблеме норвежских астматиков и лично к Мартину Сундбю, который отбыл дисквалификацию за передозировку прописанного ему лекарства? Двукратная олимпийская чемпионка из Польши Юстина Ковальчик, например, назвала Устюгова чуть ли не единственным здоровым спортсменом в туре.

— Я тренер и не специалист в подобных вопросах. Мне сейчас тоже приходится много читать, изучать всю появляющуюся информацию, чтобы составить свое мнение. Пока мне кажется, что правила должны быть более четкими и понятными для всех. Что именно можно принимать, в какой дозировке, во время соревнований или только в тренировочный период… Но поверьте, я бы с радостью обсуждал только свою работу, а не все эти дела, которые наносят огромный вред репутации нашего вида спорта.

«В КОРЕЕ СПОРТСМЕНАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО».

— Чемпионат мира в Лахти стартует 22 февраля. У вас есть план, как сохранить нынешнюю супер-форму Устюгова еще полтора месяца?

— Когда ты работаешь со спортсменом, очень сложно что-то планировать. Точнее, план может быть одним, а реальность потом совсем другой. Сейчас важно, чтобы Сергей максимально быстро восстановился после «Тура». Он выступит на следующем этапе Кубка мира в Тоблахе, затем мы проведем сбор в Австрии, выступим на этапе Кубка мира в Фалуне и снова сядем на сбор, теперь уже в Норвегии. Там я планирую включить скоростные тренировки и непосредственно подводку к чемпионату мира. План, как мне кажется, хорош, но теперь важно, чтобы ничто не помешало его выполнить.

— Я правильно понимаю, что вы не планируете поездки на предолимпийскую неделю в Пхенчхан?

— Нет, я считаю, что ведущим спортсменам там делать нечего. Слишком много перелетов получается. Вполне достаточно, чтобы с трассой познакомились сервисмены. Вот им важно заранее понять, какая там структура снега, что с погодой и тому подобное. А спортсменам хватит и недели сбора до соревнований, чтобы адаптироваться. Нет смысла возить их так далеко за целый год до Олимпиады.

— Первый тренер Устюгова Иван Брагин заявил, что готов с легкостью пожертвовать борьбой за победу в общем зачете Кубка мира ради золота Лахти. Вы разделяете этот подход?

— Конечно. Титул призера или тем более чемпиона мира гораздо важнее, чем место в общем зачете Кубка мира. Чемпионаты мира проводятся только раз в два года, это пиковая точка любого сезона. Лично для меня это самое престижное, что есть в этом году.

— Один из предыдущих наставников Устюгова Изабель Кнауте назвала Сергея самым талантливым спортсменом, с кем ей когда-либо приходилось работать. Вы подпишетесь под этим утверждением?

— Сергей, безусловно, большой талант. Но и, например, Легков и Белов тоже очень одарены. Устюгова отличает, прежде всего, универсальность — он очень хорош в спринте и на дистанции, в коньке и в классике. Этим качеством одинаково хорошо бежать что угодно наделены единицы во всем мире — Петтер Нортуг, Дарио Колонья. У Устюгова есть все шансы встать в один ряд с ними.

— Правда, что у Сергея сложный характер и с ним непросто сработаться в тренировках?

— Для меня очень важно, чтобы спортсмен не просто механически выполнял работу, но еще и мыслил. Я каждый раз говорю, зачем мы делаем то или иное упражнение, какой цели с его помощью можно добиться. Сергей всегда очень заинтересован в таких объяснениях. К тому же, он предельно мотивирован, задает вопросы, например, по технике передвижения, во всем пытается добиться идеала. Лично мне работать с таким человеком очень легко.