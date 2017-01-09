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9 января 2017, 10:08 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжник Устюгов заявил, что получает удовольствие от работы с тренером Крамером

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов заявил в интервью агентству «Р-Спорт», что, в отличие от периода работы со швейцарским специалистом Рето Бургермайстером, сейчас он с удовольствием тренируется под началом Маркуса Крамера.

Швейцарец Рето Бургермайстер и физиотерапевт Изабель Кнауте возглавили группу российских лыжников, среди которых был Устюгов, в 2014 году. В октябре президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила «Р-Спорт», что организация расторгла контракты с Бургермайстером и Кнауте в связи с переходом лыжников этой группы к немецкому специалисту Маркусу Крамеру.

«На самом деле, в каждой группе есть свои плюсы и минусы. И если посмотреть тенденцию, у каких тренеров я готовился, многие могут сказать, что часто меняю тренеров, но я делаю это не из-за того, что меня все не устраивает. Просто хочу двигаться дальше, ищу что-то новое и могу с полной уверенностью сказать, что Маркус Крамер — это тот тренер, который доверяет спортсмену, он чувствует тебя, дает возможность работать головой самому, а не все время говорить, что ты лентяй, непрофессионал, — сказал Устюгов. — От Изабель (Кнауте) с Рето (Бургермайстером) у меня отложилось, что я непрофессионал, и до сих пор я себя считаю таким. А от Маркуса, от Егора (Сорина) я до сих пор не слышал, чтобы мне сказали, что я лентяй и ничего не хочу делать. Тренируюсь и получаю удовольствие».
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