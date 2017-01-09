Лыжник Устюгов заявил, что получает удовольствие от работы с тренером Крамером
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов заявил в интервью агентству «Р-Спорт», что, в отличие от периода работы со швейцарским специалистом Рето Бургермайстером, сейчас он с удовольствием тренируется под началом Маркуса Крамера.
Швейцарец Рето Бургермайстер и физиотерапевт Изабель Кнауте возглавили группу российских лыжников, среди которых был Устюгов, в 2014 году. В октябре президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила «Р-Спорт», что организация расторгла контракты с Бургермайстером и Кнауте в связи с переходом лыжников этой группы к немецкому специалисту Маркусу Крамеру.
«На самом деле, в каждой группе есть свои плюсы и минусы. И если посмотреть тенденцию, у каких тренеров я готовился, многие могут сказать, что часто меняю тренеров, но я делаю это не
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