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9 января 2017, 7:54 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Немецкий двоеборец Фабиан Риссле выиграл второй старт на этапе Кубка мира в Лахти

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Немец Фабиан Риссле стал победителем второго старта в рамках этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в финском Лахти.

В воскресенье Риссле, ставший пятым в прыжковой части соревнований, выиграл гонку на 10 километров, показав результат 25 минут 44,2 секунды. Второе место занял его соотечественник Эрик Френцель (+4,6 секунды), лидировавший после прыжков на лыжах с трамплина. Тройку призеров замкнул еще один представитель Германии Йоханнес Ридзек (+11,6).

Россиянин Нияз Набеев, шедший 19-м после прыжковой части, занял итоговое 46-е место, отстав от времени победителя на 6 минут 11,4 секунды.

В первом старте, прошедшем в субботу, победу одержал Эрик Френцель.
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