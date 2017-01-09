Немецкий двоеборец Фабиан Риссле выиграл второй старт на этапе Кубка мира в Лахти

В воскресенье Риссле, ставший пятым в прыжковой части соревнований, выиграл гонку на 10 километров, показав результат 25 минут 44,2 секунды. Второе место занял его соотечественник Эрик Френцель (+4,6 секунды), лидировавший после прыжков на лыжах с трамплина. Тройку призеров замкнул еще один представитель Германии Йоханнес Ридзек (+11,6).

Россиянин Нияз Набеев, шедший 19-м после прыжковой части, занял итоговое 46-е место, отстав от времени победителя на 6 минут 11,4 секунды.

В первом старте, прошедшем в субботу, победу одержал Эрик Френцель.