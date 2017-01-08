Сергей Устюгов: универсал из Междуреченска
Он мог заявить о себе гораздо раньше. Уже немногие помнят, но Сергей Устюгов вышел в финал спринта на Олимпийских играх в Сочи, причем так лихо преодолел все предварительные раунды, что считался одним из главных претендентов на победу.
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Видимо, что-то случилось...
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Однако в главном забеге дня россиянин стал жертвой завала и занял только пятое место. Русский. Чистый. Первый! Устюгов — победитель «Тур де Ски».
Уже тогда все специалисты были уверены, что в России подрастает отличный спринтер. Но самому Сергею эта формулировка категорически не нравилась. Он не хотел бегать исключительно короткие дистанции — Устюгов любил абсолютно все дисциплины. И уверял, что будет универсалом. Тогда ему верили немногие.
После того сезона спортсмен ушел от Олега Перевозчикова в группу Изабель Кнауте и Рето Бургермайстера. Следующий год в плане результатов получился скромным, зато потом у Устюгова пошло. Сначала он стал третьим на «Тур де Ски», доказав свою универсальность, затем попал в тройку на «разделке» в
Сергей родился 8 апреля 1992 года в ХМАО, в Междуреченском — небольшом поселке, в котором проживает порядка 10 тысяч человек. С детства начал заниматься лыжами, тренировался у Ивана Брагина. Помышлял о биатлоне и в 15 лет даже был запасным в основной сборной ХМАО. Но потом у Сергея начался бурный прогресс в лыжных гонках и он решил сосредоточиться именно на них.
В 2011 году, выступая с более взрослыми ребятами, Устюгов выиграл спринт на юниорском чемпионате мира, а год спустя и вовсе стал «королем Эрзурзума», где победил на всех четырех дистанциях мирового первенства.
В 2013-м Сергей выиграл два золота на молодежном чемпионате мира, хотя был на два года младше большинства своих соперников. После такого успеха его включили в состав основной сборной на чемпионат мира-2013, где он стал бронзовым призером в составе эстафеты.
Теперь последовал успех на престижнейшей «Тур де Ски». Да еще с рядом рекордов по ходу турнира.
Следующая цель Устюгова — чемпионат мира в финском Лахти. Личных медалей у Сергея с соревнований такого уровня еще нет. Но если он сохранит нынешнюю форму, то это лишь вопрос времени. Одного «лыжного титана» — Сундбю он уже поверг, на очереди следующий — Петтер Нортуг.
«Я БЕГАЮ БЕЗ ДОПИНГА. ВСЕ ЭТО ЗНАЮТ»
— У меня не осталось никаких эмоций. Я боролся и хотел победить не только ради себя, но и ради тех ребят, которых отстранили. Парни, у нас получилось! За меня болела вся Россия, хотел бы всех поблагодарить. И передать привет своей первой школе в поселке Междуреченский, а также первому тренеру Ивану Брагину.
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— Неприятно слышать, что раз ты русский и хорошо выступаешь, то, вероятно, используешь допинг. Мне не нравится, что люди так думают и задают подобные вопросы.
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— Благодарен своим партнерам по команде. Они очень помогли мне во время
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— Я всегда зол. Каждую гонку. Я не тот парень, которого можно ударить палкой на трассе. Могу остановиться и подраться на трассе, если нужно.
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— Мои победы — это шок и для меня, и для всех любителей лыж. Думаю, норвежцы сильно огорчены, что победу одержал российский лыжник, бегающий без допинга. Все это знают и видят прекрасно. Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают.
«РУССКИЕ БОГАТЫРИ ЕЩЕ НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ»
Мартин СУНДБЮ, норвежский лыжник:
— Позади жесткая гонка. Я не был готов полностью к последнему старту, так как всю ночь не спал. Это было тяжело, Сергей действительно был силен на этой горной дистанции. Вообще он был слишком хорош. (NRK).
Евгений БЕЛОВ,
— Я невероятно рад за Сергея. Он не только победил, а просто не оставил даже шанса никому из претендентов. Просто безоговорочное лидерство в его исполнении!
Николай ЗИМЯТОВ, олимпийский чемпион:
— Вся страна радуется, это самый большой праздник начала этого года. Все лыжники гордятся Устюговым. Сложно сказать, станет ли он новым королем лыж, но я хотел бы, чтобы он продолжил традиции, шансы и возможности у него есть. Единственное, чего боюсь, — Устюгову будет тяжело на чемпионате мира сохранить такую великолепную форму, как на «Тур де Ски». (ТАСС).
Елена ВЯЛЬБЕ, президент Федерации лыжных гонок России:
— Кроме слов радости за Сергея и гордости за него и Россию слов и нет! Очень рада, что у нас есть такие молодые, талантливые спортсмены, для нас сейчас это очень важно. На фоне всех обвинений лгуна Родченкова мы доказываем, что мы сильны и телом и духом! Жаль только, что не все верят правде, которую мы говорим, уверена, что бог все видит и наши сегодняшние результаты будут доказательством нашей чистоплотности. (Р-Спорт).
Александр ЛЕГКОВ, олимпийский чемпион:
— Прекрасные эмоции. Я не сомневался в победе Сереги, у него огромное будущее, его победа на «Тур де Ски» в такое время говорит о том, что русские богатыри еще не перевелись. Мы были тоже в хорошей форме, думаю, что все еще впереди, вместе еще побегаем и не раз покажем, что мы сильные спортсмены. Многодневка сама по себе очень тяжелая, но Устюгов находится в прекрасной форме. (ТАСС).
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