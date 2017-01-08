Сергей Устюгов: универсал из Междуреченска

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Однако в главном забеге дня россиянин стал жертвой завала и занял только пятое место. Русский. Чистый. Первый! Устюгов — победитель «Тур де Ски».

Уже тогда все специалисты были уверены, что в России подрастает отличный спринтер. Но самому Сергею эта формулировка категорически не нравилась. Он не хотел бегать исключительно короткие дистанции — Устюгов любил абсолютно все дисциплины. И уверял, что будет универсалом. Тогда ему верили немногие.

После того сезона спортсмен ушел от Олега Перевозчикова в группу Изабель Кнауте и Рето Бургермайстера. Следующий год в плане результатов получился скромным, зато потом у Устюгова пошло. Сначала он стал третьим на «Тур де Ски», доказав свою универсальность, затем попал в тройку на «разделке» в Нове-Место, после этого одержал первую неспринтескую победу в Кубке мира, опередив всех в масс-старте в Фалуне и, наконец, под занавес сезона финишировал вторым в многодневке «Тур Канады», уступив только Мартину Сундбю. В тот момент стало окончательно понятно, что в России восходит еще одна звезда мирового спорта.

Сергей родился 8 апреля 1992 года в ХМАО, в Междуреченском — небольшом поселке, в котором проживает порядка 10 тысяч человек. С детства начал заниматься лыжами, тренировался у Ивана Брагина. Помышлял о биатлоне и в 15 лет даже был запасным в основной сборной ХМАО. Но потом у Сергея начался бурный прогресс в лыжных гонках и он решил сосредоточиться именно на них.

В 2011 году, выступая с более взрослыми ребятами, Устюгов выиграл спринт на юниорском чемпионате мира, а год спустя и вовсе стал «королем Эрзурзума», где победил на всех четырех дистанциях мирового первенства.

В 2013-м Сергей выиграл два золота на молодежном чемпионате мира, хотя был на два года младше большинства своих соперников. После такого успеха его включили в состав основной сборной на чемпионат мира-2013, где он стал бронзовым призером в составе эстафеты.

Теперь последовал успех на престижнейшей «Тур де Ски». Да еще с рядом рекордов по ходу турнира.

Следующая цель Устюгова — чемпионат мира в финском Лахти. Личных медалей у Сергея с соревнований такого уровня еще нет. Но если он сохранит нынешнюю форму, то это лишь вопрос времени. Одного «лыжного титана» — Сундбю он уже поверг, на очереди следующий — Петтер Нортуг.

«Я БЕГАЮ БЕЗ ДОПИНГА. ВСЕ ЭТО ЗНАЮТ»

— У меня не осталось никаких эмоций. Я боролся и хотел победить не только ради себя, но и ради тех ребят, которых отстранили. Парни, у нас получилось! За меня болела вся Россия, хотел бы всех поблагодарить. И передать привет своей первой школе в поселке Междуреченский, а также первому тренеру Ивану Брагину.

***

— Неприятно слышать, что раз ты русский и хорошо выступаешь, то, вероятно, используешь допинг. Мне не нравится, что люди так думают и задают подобные вопросы.

***

— Благодарен своим партнерам по команде. Они очень помогли мне во время масс-страта. Если бы они не помогали мне, то кто-то из них мог бы выиграть гонку.

***

— Я всегда зол. Каждую гонку. Я не тот парень, которого можно ударить палкой на трассе. Могу остановиться и подраться на трассе, если нужно.

***

— Мои победы — это шок и для меня, и для всех любителей лыж. Думаю, норвежцы сильно огорчены, что победу одержал российский лыжник, бегающий без допинга. Все это знают и видят прекрасно. Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают.

«РУССКИЕ БОГАТЫРИ ЕЩЕ НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ»

Мартин СУНДБЮ, норвежский лыжник:

— Позади жесткая гонка. Я не был готов полностью к последнему старту, так как всю ночь не спал. Это было тяжело, Сергей действительно был силен на этой горной дистанции. Вообще он был слишком хорош. (NRK).

Евгений БЕЛОВ, вице-чемпион «Тур де Ски-2015»:

— Я невероятно рад за Сергея. Он не только победил, а просто не оставил даже шанса никому из претендентов. Просто безоговорочное лидерство в его исполнении! Где-то после четвертой победы Сереги я понял, что его уже никто не догонит. А уж когда отрыв от Сундбю вырос до полутораминутного, то вообще не осталось никаких сомнений. Хочу отметить, что мне было очень приятно слышать, как он практически после каждого этапа говорил, что выступает еще и за нас. Мы ведь сейчас переживаем очень тяжелый период. Его поддержка и результаты воодушевляли, и заставляли продолжать тренироваться и доказывать, что россияне побеждают без допинга.

Николай ЗИМЯТОВ, олимпийский чемпион:

— Вся страна радуется, это самый большой праздник начала этого года. Все лыжники гордятся Устюговым. Сложно сказать, станет ли он новым королем лыж, но я хотел бы, чтобы он продолжил традиции, шансы и возможности у него есть. Единственное, чего боюсь, — Устюгову будет тяжело на чемпионате мира сохранить такую великолепную форму, как на «Тур де Ски». (ТАСС).

Елена ВЯЛЬБЕ, президент Федерации лыжных гонок России:

— Кроме слов радости за Сергея и гордости за него и Россию слов и нет! Очень рада, что у нас есть такие молодые, талантливые спортсмены, для нас сейчас это очень важно. На фоне всех обвинений лгуна Родченкова мы доказываем, что мы сильны и телом и духом! Жаль только, что не все верят правде, которую мы говорим, уверена, что бог все видит и наши сегодняшние результаты будут доказательством нашей чистоплотности. (Р-Спорт).

Александр ЛЕГКОВ, олимпийский чемпион:

— Прекрасные эмоции. Я не сомневался в победе Сереги, у него огромное будущее, его победа на «Тур де Ски» в такое время говорит о том, что русские богатыри еще не перевелись. Мы были тоже в хорошей форме, думаю, что все еще впереди, вместе еще побегаем и не раз покажем, что мы сильные спортсмены. Многодневка сама по себе очень тяжелая, но Устюгов находится в прекрасной форме. (ТАСС).