Первый тренер Устюгова: Ни разу не слышал от Сергея слова «не могу
Первый наставник Сергея Устюгова Иван Брагин — о тактике на финальный подъем в гору и обещании выиграть «золото» на чемпионате мира в финском Лахти.
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— Перед финальной гонкой, вы считали отрыв Сундбю от Устюгова в 1 минуту 12 секунд отыгрываемым?
— Конечно, я беспокоился. Особенно напрягал классический
— Вы же общались с Устюговым после каждой гонки на этом «Тур де Ски»? Что он вам говорил о собственном состоянии?
— Сергей вообще никогда не жалуется. Я действительно ни разу, на всем протяжении его карьеры, не слышал от него слова «не могу». Так и здесь: он не говорил об усталости, а обещал бороться. Причем не только за себя, но и за тех парней, которые сидят дома.
— Устюгов не раз подчеркивал, что эта победа — для всей нашей команды. Насколько он близок с ребятами, которые сейчас отстранены от выступлений?
— С Женей Беловым они вместе выступают и тренируются с юниорского уровня. Александр Легков пригласил Сергея в свою команду после Олимпийских игр 2014 года. Они все хорошие друзья, постоянно поддерживают друг друга. Уверен, сейчас ребята болели за Устюгова изо всех сил.
— Вы были шокированы серией из пяти побед подряд, которую выдал Сергей на старте многодневки?
— Конечно, я не мог предполагать, что получится выиграть пять из пяти, а в совокупности — шесть из семи гонок. Я знал, что Сергей находится в хорошей форме и будет одним из лидеров этого «Тура». Но чтобы такое!
— У вас есть план, как удержать эту форму еще почти два месяца до чемпионата мира в Лахти?
— Да, конечно. Мы готовы пожертвовать
В НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ НЕТ ДАЖЕ РОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ
— Вы общаетесь с нынешним немецким наставником Устюгова Маркусом Крамером?
— Как и Сергей, я не силен в иностранных языках. Поэтому контакт с Крамером держу через исполнительного директора Федерации лыжных гонок ХМАО Сергея Крянина и Елену Вяльбе. Конечно, это не ежедневное общение, но хоть
— Вам вообще все нравится в том, как сейчас работают с Сергеем иностранные специалисты? Возможно, удалось
— Сергей сейчас уже находится на том уровне, когда больше он меня учит, чем я его. Я, конечно, могу указать на ошибки в технике, попытаться
— Когда к вам в деревенскую секцию пришел мальчик Устюгов, вы сразу поняли, что имеете дело с талантом?
— Я поверил, что получится очень хороший спортсмен, когда Сергей выиграл первенство России. Но даже в 2011 году, когда мы поехали на первое юниорское первенство мира в Эстонию, я предположить не мог, что Устюгов победит. После этого мы уже скорректировали планы подготовки и стали работать максимально серьезно. Еще, я очень хочу сказать спасибо всем специалистам, которые внесли свой вклад в подготовку Сергея — Юрию Викторовичу Бородавко, Александру Александровичу Кравченко, Олегу Орестовичу Перевозчикову, Рето Бургермайстеру, Валерию Павловичу Сивкову и Изабель Кнауте. Без всех этих людей не было бы такого результата.
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