Первый тренер Устюгова: Ни разу не слышал от Сергея слова «не могу

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— Перед финальной гонкой, вы считали отрыв Сундбю от Устюгова в 1 минуту 12 секунд отыгрываемым?

— Конечно, я беспокоился. Особенно напрягал классический масс-старт накануне, где Сергей выложился на сто процентов ради второго места. Сережа хоть и говорил: «Иван Геннадьич, я в порядке», но я думаю, он очень устал. А эта гора — непростое испытание. Я там был и имею представление, что это такое. По ходу гонки, я заранее знал, что Сережа ничего не проиграет на равнинной части и все решится на трех километрах в гору. Там есть три крутых перепада, но по ходу трансляции я заметил, что Сергей там не уступает. А уж ближе к финишу, на более пологой части он точно не должен был никого подпустить близко.

— Вы же общались с Устюговым после каждой гонки на этом «Тур де Ски»? Что он вам говорил о собственном состоянии?

— Сергей вообще никогда не жалуется. Я действительно ни разу, на всем протяжении его карьеры, не слышал от него слова «не могу». Так и здесь: он не говорил об усталости, а обещал бороться. Причем не только за себя, но и за тех парней, которые сидят дома.

— Устюгов не раз подчеркивал, что эта победа — для всей нашей команды. Насколько он близок с ребятами, которые сейчас отстранены от выступлений?

— С Женей Беловым они вместе выступают и тренируются с юниорского уровня. Александр Легков пригласил Сергея в свою команду после Олимпийских игр 2014 года. Они все хорошие друзья, постоянно поддерживают друг друга. Уверен, сейчас ребята болели за Устюгова изо всех сил.

— Вы были шокированы серией из пяти побед подряд, которую выдал Сергей на старте многодневки?

— Конечно, я не мог предполагать, что получится выиграть пять из пяти, а в совокупности — шесть из семи гонок. Я знал, что Сергей находится в хорошей форме и будет одним из лидеров этого «Тура». Но чтобы такое!

— У вас есть план, как удержать эту форму еще почти два месяца до чемпионата мира в Лахти?

— Да, конечно. Мы готовы пожертвовать какими-то этапами Кубка мира и, возможно, даже борьбой за общий зачет Кубка мира ради победы на чемпионате мира. Кубок мира — это, конечно, прекрасно, но главный старт сезона у нас в Лахти. Там надо обязательно выиграть.

В НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ НЕТ ДАЖЕ РОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ

— Вы общаетесь с нынешним немецким наставником Устюгова Маркусом Крамером?

— Как и Сергей, я не силен в иностранных языках. Поэтому контакт с Крамером держу через исполнительного директора Федерации лыжных гонок ХМАО Сергея Крянина и Елену Вяльбе. Конечно, это не ежедневное общение, но хоть что-то.

— Вам вообще все нравится в том, как сейчас работают с Сергеем иностранные специалисты? Возможно, удалось что-то почерпнуть для собственного опыта?

— Сергей сейчас уже находится на том уровне, когда больше он меня учит, чем я его. Я, конечно, могу указать на ошибки в технике, попытаться что-то подкорректировать, хотя в его возрасте это дается тяжело. Но в основном, решаю все бытовые вопросы, связанные с его тренировками дома. Вы же поймите, что мы живем в деревне. Роллерной трассы нет, приходится ездить километров за 40, где меньше машин и можно тренироваться.

— Когда к вам в деревенскую секцию пришел мальчик Устюгов, вы сразу поняли, что имеете дело с талантом?

— Я поверил, что получится очень хороший спортсмен, когда Сергей выиграл первенство России. Но даже в 2011 году, когда мы поехали на первое юниорское первенство мира в Эстонию, я предположить не мог, что Устюгов победит. После этого мы уже скорректировали планы подготовки и стали работать максимально серьезно. Еще, я очень хочу сказать спасибо всем специалистам, которые внесли свой вклад в подготовку Сергея — Юрию Викторовичу Бородавко, Александру Александровичу Кравченко, Олегу Орестовичу Перевозчикову, Рето Бургермайстеру, Валерию Павловичу Сивкову и Изабель Кнауте. Без всех этих людей не было бы такого результата.