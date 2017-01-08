Мартин Сундбю: Почти всю ночь просидел на унитазе
Норвежский лыжник Мартин Сундбю, занявший второе место на «Тур де Ски», отметил, что перед сегодняшней гонкой на 9 км свободным стилем, чувствовал себя очень плохо.
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Видимо, что-то случилось...
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По его словам, у него были проблемы с кишечником.
— Со вчерашнего вечера я почти все время провел на унитазе, хотя меня и не рвало, — цитирует Сундбю tv2.no. — Поэтому нельзя сказать, что сегодня я был в оптимальном состоянии. Это было очень неприятно, учитывая, что завтра у меня финальная гонка на «Тур де Ски». Утром я очень нервничал. Очень боялся, что придется пропустить соревнования. К счастью, меня немного отпустило. Я должен был выйти на старт и теперь могу быть довольным вторым местом. Не думаю, что стоит говорить о таком, но
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