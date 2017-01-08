Аввакумова стала третьей на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место во втором старте на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в немецком Оберстдорфе. По сумме двух попыток россиянка набрала 223,7 балла.
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Вторую победу на этапе одержала японка Сара Таканаси (263,0), второй стала Эма Клинец (234,1) из Словении. Другая россиянка Софья Тихонова заняла 18-е место (170,0), Анастасия Баранникова — 25-е (148,1), Ксения Каблукова — 26-е (147,1), Александра Кустова — 36-е (не пробилась во вторую попытку).
Днем ранее Аввакумова в первом старте заняла второе место.
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