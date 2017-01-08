Легков сравнил победителя «Тур де Ски» Устюгова с русским богатырем
МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александр Легков сравнил лыжника Сергея Устюгова, победившего в престижной многодневке «Тур де Ски», с русским богатырем. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
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В воскресенье Устюгов выиграл финальную гонку преследования в гору и стал победителем «Тур де Ски». В преддверии многодневки от участия в ней были отстранены шестеро российских лыжников, включая Легкова. Причиной санкций стали подозрения в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх — 2014.
«Прекрасные эмоции. Мы с Серегой уже созвонились, спасибо ему огромное за эту победу. Он не раз говорил, что борется за нас, это очень приятно слышать, придает много сил. Я не сомневался в его победе, у него огромное будущее, его победа на “Тур де Ски” в такое время говорит о том, что русские богатыри еще не перевелись», — сказал Легков.
«Мы были тоже в хорошей форме, думаю, что все еще впереди, вместе еще побегаем и не раз покажем, что мы сильные спортсмены», — отметил собеседник.
В гонке преследования вторым стал норвежец Мартин Сундбю, третьим — швейцарец Дарио Колонья. «Многодневка сама по себе очень тяжелая, но Устюгов находится в прекрасной форме. Сил было потрачено много, но я думаю, что Устюгов сегодня эту гору даже не заметил. Тяжело было только на подъеме, а когда пошла равнина, Серега нарастил преимущество и дошел до финиша», — сказал Легков.
В конце февраля в финском Лахти стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. «Чтобы подготовить Устюгова, есть Маркус Крамер (главный тренер сборной России. — Прим. ТАСС), который все сделает грамотно. Он даст ему отдохнуть, Сергей восстановится и с новыми силами начнет подготовку к чемпионату мира», — заключил Легков.
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