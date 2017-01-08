Россиянин сегодня выиграл «Тур де Ски», став первым, кому удалось одержать победы в шести гонках из семи. Он опередил ближайшего преследователя — норвежца Мартина Сундбю — на 1 минуту и 2,9 секунды.

— При каждом тренере Устюгов показывал отличный результат, — заявил Перевозчиков в телеэфире. — Он — уникум. Спортсмен, который рождается раз в 50−100 лет.