Олег Перевозчиков: Устюгов — уникум, который рождается раз в 50−100 лет
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков отметил, что такой спортсмен, как Сергей Устюгов, является уникальным.
Россиянин сегодня выиграл «Тур де Ски», став первым, кому удалось одержать победы в шести гонках из семи. Он опередил ближайшего преследователя — норвежца Мартина Сундбю — на 1 минуту и 2,9 секунды.
— При каждом тренере Устюгов показывал отличный результат, — заявил Перевозчиков в телеэфире. — Он — уникум. Спортсмен, который рождается раз в 50−100 лет.
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