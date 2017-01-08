Евгений Белов: Устюгов не оставил никому даже шанса
Вице-чемпион «Тур де Ски"-2015 Евгений Белов поделился эмоциями от победы своего соотечественника Сергея Устюгова на нынешней многодневке.
Также Белов сообщил, что продолжает тренироваться, несмотря на временное отстранение.
— Я невероятно сильно рад за Сергея, — признался Белов. — Он не только победил, а просто не оставил даже шанса никому из претендентов. Просто безоговорочное лидерство в его исполнении!
Я сейчас дома, в Екатеринбурге. Погода у нас не очень хорошая, мороз порядка 25 градусов, поэтому делаю всего по одной тренировке на лыжах в день. Надеюсь, в ближайшее время прояснится ситуация и по нам. Скоро состоится собеседование с FIS (Международной федерацией лыжных гонок. — Прим. В. И.), будем разговаривать по поводу нашего отстранения. Более точной информации по этому вопросу я пока дать не могу. (Владимир ИВАНОВ).
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