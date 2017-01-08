Зимятов считает, что Устюгов может стать новым «королем лыж»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье Устюгов выиграл «Тур де Ски», по итогам финальной гонки преследования в гору он опередил норвежца Мартина Сундбю более чем на минуту.

«Вся страна радуется, это самый большой праздник начала этого года. Все лыжники гордятся Устюговым. Сложно сказать, станет ли он новым «королем лыж», но я хотел бы, чтобы он продолжил традиции, шансы и возможности у него есть. Единственное, чего боюсь, Устюгову будет тяжело на чемпионате мира сохранить такую великолепную форму, как на «Тур де Ски», — сказал Зимятов.

Звание «короля лыж» присуждается победителю гонок на 30 и 50 км на чемпионате мира или Олимпийских играх. Первым обладателем этого звания в 1954 году стал советский лыжник Владимир Кузин, одержав победы на чемпионате мира в шведском Фалуне. Шведский король торжественно вручил ему за это большой серебряный кубок, на котором было выгравировано: «Королю лыж от короля Швеции».

Зимятин — единственный, кому удалось выиграть две дистанции (30 и 50 км) на Олимпийских играх, остальные «короли» одерживали свои победы на чемпионатах мира.