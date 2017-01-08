Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28359608/
8 января 2017, 20:05 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Маркус Крамер: Эта победа важна не только для Устюгова, но и для всей команды

Маркус Крамер, тренер лыжника Сергея Устюгова, после завершения «Тур де Ски» отметил, что победа россиянина важна для всей сборной.

Устюгов стал первым спортсменом, которому удалось выиграть шесть гонок из семи на туре.

— У нас тяжелые времена сейчас, — приводит NRK слова Крамера. — Так что эта победа важна и для Сергея, и для всей команды. Устюгов перед этим очень устал, но я рад, что ему удалось бороться до самого конца.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Зимятов считает, что Устюгов может стать новым «королем лыж»

Зимятов считает, что Устюгов может стать новым «королем лыж»

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Россиянин Сергей Устюгов, одержавший победу в многодневке «Тур де Ски», способен стать новым «королем лыж». Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион, «король лыж» 1980-х годов Николай Зимятов.
Еще 7 новостей  Все новости
07 января

Неожиданное признание Аршавина

ЦСКА теряет двух игроков. Обзор трансферных слухов

"Наш футбол скоро рухнет"