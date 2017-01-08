Маркус Крамер: Эта победа важна не только для Устюгова, но и для всей команды

Устюгов стал первым спортсменом, которому удалось выиграть шесть гонок из семи на туре.

— У нас тяжелые времена сейчас, — приводит NRK слова Крамера. — Так что эта победа важна и для Сергея, и для всей команды. Устюгов перед этим очень устал, но я рад, что ему удалось бороться до самого конца.