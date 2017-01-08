Маркус Крамер: Эта победа важна не только для Устюгова, но и для всей команды
Маркус Крамер, тренер лыжника Сергея Устюгова, после завершения «Тур де Ски» отметил, что победа россиянина важна для всей сборной.
Устюгов стал первым спортсменом, которому удалось выиграть шесть гонок из семи на туре.
— У нас тяжелые времена сейчас, — приводит NRK слова Крамера. — Так что эта победа важна и для Сергея, и для всей команды. Устюгов перед этим очень устал, но я рад, что ему удалось бороться до самого конца.
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