Федерация: Лыжник Устюгов доказал, что Россия способна на большие победы

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В воскресенье Устюгов стал победителем «Тур де Ски», опередив по итогам финальной гонки преследования в гору на 9 км норвежца Мартина Сундбю на 1 минуту 2,9 секунды.

«Эта гонка была очень тяжелой, Сергей настраивался на нее очень серьезно, прикладывал все усилия. Все переживали, выдержит ли он до конца, и он выдержал. Он вообще молодец и красавец, других слов просто нет. Конечно, все рады, все его поддерживали, просто нет слов, сейчас все довольны этим результатом, на седьмом небе от счастья», — сказал Крянин.

«Победы на таких престижных соревнованиях популяризируют наш вид спорта, у нас появится больше болельщиков, которые будут гордиться такими соотечественниками, — продолжил он. — Ребята доказывают, что мы сильная нация, что мы можем бороться за медали высшего достоинства».

«Сейчас главное отойти от гонки и проделать определенную работу, чтобы в оптимальной форме подойти к чемпионату мира и попытаться завоевать там медали. Для этого есть план подготовки, и Маркус Крамер (главный тренер сборной России. — Прим. ТАСС) будет этот план потихоньку реализовывать. Будем надеяться, что все пойдет нормально, Сергей доказал, что может на протяжении всего сезона показывать очень хороший результат. Я думаю, что он еще поборется на чемпионате мира», — заключил Крянин.

Чемпионат мира пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.