Федерация: Лыжник Устюгов доказал, что Россия способна на большие победы
МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/.
Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что победа россиянина Сергея Устюгова в престижной многодневке «Тур де Ски» доказала способность отечественных спортсменов добиваться больших побед.
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В воскресенье Устюгов стал победителем «Тур де Ски», опередив по итогам финальной гонки преследования в гору на 9 км норвежца Мартина Сундбю на 1 минуту 2,9 секунды.
«Эта гонка была очень тяжелой, Сергей настраивался на нее очень серьезно, прикладывал все усилия. Все переживали, выдержит ли он до конца, и он выдержал. Он вообще молодец и красавец, других слов просто нет. Конечно, все рады, все его поддерживали, просто нет слов, сейчас все довольны этим результатом, на седьмом небе от счастья», — сказал Крянин.
«Победы на таких престижных соревнованиях популяризируют наш вид спорта, у нас появится больше болельщиков, которые будут гордиться такими соотечественниками, — продолжил он. — Ребята доказывают, что мы сильная нация, что мы можем бороться за медали высшего достоинства».
«Сейчас главное отойти от гонки и проделать определенную работу, чтобы в оптимальной форме подойти к чемпионату мира и попытаться завоевать там медали. Для этого есть план подготовки, и Маркус Крамер (главный тренер сборной России. — Прим. ТАСС) будет этот план потихоньку реализовывать. Будем надеяться, что все пойдет нормально, Сергей доказал, что может на протяжении всего сезона показывать очень хороший результат. Я думаю, что он еще поборется на чемпионате мира», — заключил Крянин.
Чемпионат мира пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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