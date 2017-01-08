Панкратов: К последнему туру не было сомнений, что Устюгов эту победу не отдаст
Российский лыжник и биатлонист Николай Панкратов прокомментировал победу Сергея Устюгова в многодневной гонке «Тур де Ски», которая проходила в Швейцарии.
«Потрясающая победа. Сергей с первого дня начал своё восхождение, и к последнему туру у специалистов не было сомнений, что он никому эту победу не отдаст. Видно было, что Сергей стал сильнее, а Сундбю не в той форме, что был в прошлом году.
Устюгов пишет новую историю, с первого до последнего этапа в майке лидера, пять подряд побед на этапах “Тур де Ски”, потрясающая победа. Может, поддержка, которую оказывали ребята, помогла ему быть
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