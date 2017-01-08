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8 января 2017, 19:51 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Панкратов: К последнему туру не было сомнений, что Устюгов эту победу не отдаст

Российский лыжник и биатлонист Николай Панкратов прокомментировал победу Сергея Устюгова в многодневной гонке «Тур де Ски», которая проходила в Швейцарии.

«Потрясающая победа. Сергей с первого дня начал своё восхождение, и к последнему туру у специалистов не было сомнений, что он никому эту победу не отдаст. Видно было, что Сергей стал сильнее, а Сундбю не в той форме, что был в прошлом году.

Устюгов пишет новую историю, с первого до последнего этапа в майке лидера, пять подряд побед на этапах “Тур де Ски”, потрясающая победа. Может, поддержка, которую оказывали ребята, помогла ему быть по-спортивному злым, не сдаваться. У него было несколько кризисных моментов на скиатлоне, когда было немного боязно, но потом он в какой-то мере напомнил мне Нортуга, когда тот на вершине горы умирает, съезжает со спуска и вновь возрождается», — сказал Панкратов в эфире программы «Все на матч».
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МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что победа россиянина Сергея Устюгова в престижной многодневке «Тур де Ски» доказала способность отечественных спортсменов добиваться больших побед.
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