Панкратов: К последнему туру не было сомнений, что Устюгов эту победу не отдаст

«Потрясающая победа. Сергей с первого дня начал своё восхождение, и к последнему туру у специалистов не было сомнений, что он никому эту победу не отдаст. Видно было, что Сергей стал сильнее, а Сундбю не в той форме, что был в прошлом году.



Устюгов пишет новую историю, с первого до последнего этапа в майке лидера, пять подряд побед на этапах “Тур де Ски”, потрясающая победа. Может, поддержка, которую оказывали ребята, помогла ему быть по-спортивному злым, не сдаваться. У него было несколько кризисных моментов на скиатлоне, когда было немного боязно, но потом он в какой-то мере напомнил мне Нортуга, когда тот на вершине горы умирает, съезжает со спуска и вновь возрождается», — сказал Панкратов в эфире программы «Все на матч».