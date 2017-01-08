Мартин Сундбю: Устюгов был слишком хорош

По его словам, Сергей Устюгов показал отличный результат на последней дистанции. Россиянин выиграл шесть из семи гонок тура, опередив норвежца на 1 минуту и 2,9 секунды.

— Сегодня была жесткая гонка, — приводит слова Сундбю NRK. — Я не был готов полностью, так как всю ночь не спал. Это было тяжело, Сергей действительно был силен на этой горной дистанции. Вообще он был слишком хорош.