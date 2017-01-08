Устюгов: Тур я выиграл не только ради себя, но и ради ребят, которых отстранили

«На самом деле сейчас нет никаких эмоций, в голову не приходит никаких мыслей. Тур я выиграл не только ради себя, но и ради ребят, которых отстранили. Парни, у нас получилось! Спасибо всем, кто болел за меня. Вся Россия болела за меня», — сказал Устюгов в эфире программы «Все на матч».



Для России эта победа стала второй на «Тур де Ски» после успеха Александра Легкова в 2013 году. Легков оказался в числе отстранённых от этого соревнования лыжников.