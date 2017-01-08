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8 января 2017, 19:38 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Устюгов: Тур я выиграл не только ради себя, но и ради ребят, которых отстранили

Победитель «Тур де Ски» — 2017 российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в престижной многодневке.

«На самом деле сейчас нет никаких эмоций, в голову не приходит никаких мыслей. Тур я выиграл не только ради себя, но и ради ребят, которых отстранили. Парни, у нас получилось! Спасибо всем, кто болел за меня. Вся Россия болела за меня», — сказал Устюгов в эфире программы «Все на матч».

Для России эта победа стала второй на «Тур де Ски» после успеха Александра Легкова в 2013 году. Легков оказался в числе отстранённых от этого соревнования лыжников.
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Федерация: Лыжник Устюгов доказал, что Россия способна на большие победы

Федерация: Лыжник Устюгов доказал, что Россия способна на большие победы

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что победа россиянина Сергея Устюгова в престижной многодневке «Тур де Ски» доказала способность отечественных спортсменов добиваться больших побед.
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