Устюгов: Тур я выиграл не только ради себя, но и ради ребят, которых отстранили
Победитель «Тур де Ски» — 2017 российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в престижной многодневке.
«На самом деле сейчас нет никаких эмоций, в голову не приходит никаких мыслей. Тур я выиграл не только ради себя, но и ради ребят, которых отстранили. Парни, у нас получилось! Спасибо всем, кто болел за меня. Вся Россия болела за меня», — сказал Устюгов в эфире программы «Все на матч».
Для России эта победа стала второй на «Тур де Ски» после успеха Александра Легкова в 2013 году. Легков оказался в числе отстранённых от этого соревнования лыжников.
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