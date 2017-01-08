Чистый русский медведь! Устюгов показательно уничтожил всех
Сергей Устюгов на последнем этапе «Тур де Ски» подавил Мартина Сундбю. На финиш горы еле дышащий «викинг» заполз на минуту позже россиянина.
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Россиянин Сергей Устюгов стал вторым в истории российским лыжником, которому удалось выиграть многодневку «Тур де Ски». На сложнейшем подъёме в
Попробуй, догони!
На последнюю гонку Устюгов ушёл с преимуществом в 1 минуту и 12 секунд от Сундбю. Великий лыжный тренер Александр Грушин до старта финального подъёма заявил, что такое преимущество отыграть невозможно и в победе Сергея сомневаться не приходиться. Однако Сундбю — великолепный горняк, который в
И победитель «Тур де Ски"-2016 сделал всё возможное, чтобы создать хотя бы видимость борьбы за итоговую победу. Он пытался сократить отставание на равнинном участке, бежал, а не шёл в гору, видел спину Устюгова, когда уклон стал почти 30-градусным. Но всё было бесполезно. Россиянин сжал зубы и бежал так, чтобы не просто победить, а подавить все намерения Сундбю.
И норвежец сдался. Он уступил Устюгову более минуты, отыграв на
Победа с рекордами и благородством
Устюгов выиграл «Тур де Ски» с огромным преимуществом, победив в шести гонках из семи. Улучшить этот результат в ближайшем будущем практически нереально никому.
В 2013-м победителем «Тур де Ски» стал Александр Легков, который в общем зачёте опередил швейцарца Дарио Колонью и своего соотечественника Максима Вылегжанина. Легков, кстати, был серебряным призёром самого первого «Тура», который состоялся в сезоне-2006/07. Тогда олимпийский чемпион Сочи в марафоне уступил только немцу Тобиасу Ангереру.
Устюгов тоже сначала попробовал «на вкус» призовое место — в прошлом году он стал третьим, а сейчас уже забрался на верхнюю ступень. На нынешней многодневке он побеждал во всех возможных форматах — в спринте и на дистанции, в коньке и классике, в разделке и
Он показал, что готов в любой ситуации постоять за себя, и когда возникла стычка с Маркусом Хелльнером, предупредил шведа, чтобы больше к нему не приближался. Скандинав и не приближался. Когда на одном из этапов болельщики вывесили плакат «Нет астматикам в лыжных гонках!» с намёком на сборную Норвегии, Устюгов осудил этот жест. Когда его донимали вопросами о допинге, он отвечал, что «я — русский, и я — чистый и пусть все это видят».
Сергей Устюгов выиграл тогда, когда шестеро российских лыжников за пару дней до старта «Тура» были отстранены от соревнований. Он сделал сейчас для нашего спорта намного больше, чем масса чиновников, которые знают только о вырванных из контекста словах.
Чекалёва добежала десятой
В женском «Тур де Ски» без неожиданностей: победителем стала норвежка Хайди Венг, которая в отсутствие отстранённой от гонок Терезы Йохауг лучше всех пробежала финальный подъём. Она уступала ушедшей первой шведке Стине Нильссон два десятка секунд, но очень быстро ликвидировала этот отрыв и понеслась к победе.
Второе место заняла финка Криста Пармякоски, которая также сумела опередить Нильссон, а вот атаки норвежки Ингвильд Остберг шведка сумела отбить и стала третьей. Для спортсменки, которая специализируется на спринтерских гонках, это — превосходный результат.
Лучшей из наших стала Юлия Чекалёва. Опытнейшая спортсменка, прошлый сезон пропустившая
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