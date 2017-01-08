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8 января 2017, 18:08 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку преследования в итальянском Валь-ди-Фьемме и стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

Российский лыжник Сергей <span class=error>Устюгов</span> выиграл гонку преследования в итальянском <nobr>Валь-ди-Фьемме</nobr> и стал победителем многодневной гонки Тур де <span class=error>Ски</span>. Увеличить
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Устюгов выиграл воскресный пасьют на 9 километров с результатом 30 минут 27,7 секунды и занял итоговое первое место в общем зачете. Вторым в гонке преследования и соответственно в общем зачете стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, финишировавший со временем 31 минута 30,6 секунды.

Третье место на «Тур де Ски» занял швейцарец Дарио Колонья, результат которого в гонке преследования — 31 минута 46,8 секунды.
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