Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку преследования в итальянском
Валь-ди-Фьемме и стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски».
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Устюгов выиграл воскресный пасьют на 9 километров с результатом 30 минут 27,7 секунды и занял итоговое первое место в общем зачете. Вторым в гонке преследования и соответственно в общем зачете стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, финишировавший со временем 31 минута 30,6 секунды.
Третье место на «Тур де Ски» занял швейцарец Дарио Колонья, результат которого в гонке преследования — 31 минута 46,8 секунды.
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