Риссле выиграл этап Кубка мира в Лахти
Немец Фабиан Риссле одержал победу на этапе Кубка мира в Лахти.
Россиянин Нияз Набеев показал 46-й результат.
Лахти (Финляндия).
Кубок мира.
Мужчины.
Личный зачет.
К-120 + 10 км.
1. Риссле (Германия) — 25.44,2.
2. Френцель (Германия) — отставание 4,6.
3. Ридзек (Германия) — 11,6.
4. А. Ватабе (Япония) — 15,7.
5. Кирхайзен (Германия) — 32,8.
6. Коста (Италия) — 40,6.
46. НАБЕЕВ (Россия) — 6.11,4.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter