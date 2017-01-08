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8 января 2017, 17:15 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Риссле выиграл этап Кубка мира в Лахти

Немец Фабиан Риссле одержал победу на этапе Кубка мира в Лахти.

Россиянин Нияз Набеев показал 46-й результат.

Лахти (Финляндия).

Кубок мира.

Мужчины.

Личный зачет.

К-120 + 10 км.

1. Риссле (Германия) — 25.44,2.

2. Френцель (Германия) — отставание 4,6.

3. Ридзек (Германия) — 11,6.

4. А. Ватабе (Япония) — 15,7.

5. Кирхайзен (Германия) — 32,8.

6. Коста (Италия) — 40,6.

46. НАБЕЕВ (Россия) — 6.11,4.
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