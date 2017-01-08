Российский горнолыжник Хорошилов занял пятое место в слаломе на этапе КМ в Швейцарии

Победил норвежец Хенрик Кристофферсен (1.54,87), вторым стал итальянец Манферд Моелг (1.56,70), третье место занял австриец Марсель Хиршер (1.57,06). После первой попытки Хорошилов занимал четвертое место.

32-летний Хорошилов, имеющий в активе одну победу на этапе Кубка мира в слаломе в сезоне-2014/15, в прошлом сезоне трижды выигрывал бронзу этапов Кубка мира в этой горнолыжной дисциплине.