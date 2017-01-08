Юлия Чекалева: Утром перед подъемом было страшно
Россиянка Юлия Чекалева призналась, что ей нелегко далась финальная гонка «Тур де Ски».
Чекалева в итоге заняла десятое место в итоговом протоколе многодневки.
— Надеялась, что смогу сегодня составить конкуренцию за «шестерку», но подъем действительно оказался очень тяжелым, — заметила Чекалева. — Тяжелее всего стало в середине горы, там, где самые крутые места. Это был перелом, когда девчонки откатились от меня вперед. На пологой части у меня потом вроде бы даже сил прибавилось. Но даже «десятка» — это неплохо, я никогда раньше так высоко на «Туре» не поднималась.
— Правда, что подъем на
— Конечно, это очень тяжело. С утра было очень страшно даже думать, как мы будем сюда подниматься. Но я успокаивала себя, что одинаково тяжело всем. Плюс тренеры подсказывали по дистанции: где потерпеть, где чуть полегче пройти попеременным ходом. (Наталья МАРЬЯНЧИК).
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