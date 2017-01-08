Юлия Чекалева: Утром перед подъемом было страшно

Чекалева в итоге заняла десятое место в итоговом протоколе многодневки.

— Надеялась, что смогу сегодня составить конкуренцию за «шестерку», но подъем действительно оказался очень тяжелым, — заметила Чекалева. — Тяжелее всего стало в середине горы, там, где самые крутые места. Это был перелом, когда девчонки откатились от меня вперед. На пологой части у меня потом вроде бы даже сил прибавилось. Но даже «десятка» — это неплохо, я никогда раньше так высоко на «Туре» не поднималась.

— Правда, что подъем на Альп-де-Чермис — самая сложная гонка в мировом календаре?

— Конечно, это очень тяжело. С утра было очень страшно даже думать, как мы будем сюда подниматься. Но я успокаивала себя, что одинаково тяжело всем. Плюс тренеры подсказывали по дистанции: где потерпеть, где чуть полегче пройти попеременным ходом. (Наталья МАРЬЯНЧИК).