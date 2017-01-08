Венг стала победительницей «Тур де Ски»

Второй результат показала финка Криста Пармакоски, замкнула первую тройку шведка Стина Нильссон. Четвертый результат показазала еще одна представительница Норвегии Ингвильд Остберг. Лучшая из россиянок — Юлия Чекалева — десятая.

Венг заняла первое место и в общем зачете многодневки. Для нее это первая победа в «Тур де Ски» в карьере.

Валь-ди-Фьемме (Италия).

Кубок мира.

Женщины.

Финал, 9 км ©.

1. Венг (Норвегия) — 33.53,5.

2. Пармакоски (Финляндия) — отставание 1.37,0.

3. Ст. Нильссон (Швеция) — 1.54,4.

4. Остберг (Норвегия) — 2.04,3.

5. Диггинс (США) — 3.09,0.

6. Нисканен (Финляндия) — 4.18,2.

10. ЧЕКАЛЕВА (Россия) — 4.58,7.

20. КАЛСИНА (Россия) — 8.28,6.

22. СОБОЛЕВА (Россия) — 9.16,9.

26. ГУЩИНА (Россия) — 11.25,6.

30. ЖАМБАЛОВА (Россия) — 15.13,5.

31. ЦАРЕВА (Россия) — 18.22,4.