«Сергей — брутальный гонщик, он наш сибирский медведь. Его манера вести гонки напоминает манеру Сундбю в последние годы. Он не сидит за спинами и потом выскакивает, а ведёт гонку, задаёт темп. Что касается общей победы, то у Мартина Йонсруда есть шанс, но всё-таки у Устюгова возможность лучше», — приводит слова Дюрхауга TV2.



«Тур де Ски» завершится в воскресенье, 8 января, гонкой преследования.