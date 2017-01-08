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8 января 2017, 13:03 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Дюрхауг: Устюгов — брутальный гонщик, наш сибирский медведь

Норвежский лыжник Никлас Дюрхауг прокомментировал выступление россиянина Сергея Устюгова на текущем «Тур де Ски».

«Сергей — брутальный гонщик, он наш сибирский медведь. Его манера вести гонки напоминает манеру Сундбю в последние годы. Он не сидит за спинами и потом выскакивает, а ведёт гонку, задаёт темп. Что касается общей победы, то у Мартина Йонсруда есть шанс, но всё-таки у Устюгова возможность лучше», — приводит слова Дюрхауга TV2.

«Тур де Ски» завершится в воскресенье, 8 января, гонкой преследования.
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