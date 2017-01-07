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7 января 2017, 18:44 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 километров на многодневке «Тур де Ски».

МОСКВА 7 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 километров на многодневке Тур де Ски. Увеличить
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Первое место занял норвежец Мартин Сундбю (40.40,0), третье — Матти Хейккинен из Финляндии (40.42,8). Россиянин Андрей Ларьков стал пятым (отставание 3,3 секунды), Александр Бессмертных — восьмым (+3,9), Петр Седов — 24-м (+1.07,9), Эмиль Вокуев — 25-м (+1.10,2), Андрей Мельниченко — 28-м (+1.13,3).

Устюгов ранее одержал победы на пяти этапах турнира подряд, что является рекордом среди мужчин. Он сохранил лидерство в общем зачете.

«Тур де Ски» завершится 8 января.
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Шведская лыжница Нильссон выиграла масс-старт на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Нильссон выиграла масс-старт на «Тур де Ски»

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Шведская лыжница Стина Нильссон стала победительницей гонки с общего старта классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Она преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 20,8 секунды.
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