Лыжник Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в
масс-старте классическим стилем на дистанции 15 километров на многодневке «Тур де Ски».
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Первое место занял норвежец Мартин Сундбю (40.40,0), третье — Матти Хейккинен из Финляндии (40.42,8). Россиянин Андрей Ларьков стал пятым (отставание 3,3 секунды), Александр Бессмертных — восьмым (+3,9), Петр Седов — 24-м (+1.07,9), Эмиль Вокуев — 25-м (+1.10,2), Андрей Мельниченко — 28-м (+1.13,3).
Устюгов ранее одержал победы на пяти этапах турнира подряд, что является рекордом среди мужчин. Он сохранил лидерство в общем зачете.
«Тур де Ски» завершится 8 января.
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