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7 января 2017, 18:46 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Шведская лыжница Нильссон выиграла масс-старт на «Тур де Ски»

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Шведская лыжница Стина Нильссон стала победительницей гонки с общего старта классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Она преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 20,8 секунды.

Лучшая из россиянок — Юлия Чекалева ставшая шестой. Увеличить
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Второе место заняла Анне Кюлленен (отставание — 3 секунды) из Финляндии, третьей финишировала еще одна представительница Швеции Шарлотт Калла (+3,7).

Лучшая из россиянок — Юлия Чекалева, ставшая шестой (+10,5), Полина Кальсина заняла 13-е место (+37,1), Мария Гущина — 20-е (+1.24,1), Алиса Жамбалова — 26-е (+2.01,5), Елена Соболева — 27-е (+2.04,2), Ольга Царева — 31-е (+3.57,2).

«Тур де Ски» завершится 8 января.
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