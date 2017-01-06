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6 января 2017, 22:57 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Камил Стох выиграл этап в Бишофсхофене и общий зачет «Турне четырех трамплинов»

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Польский летающий лыжник Камил Стох выиграл четвертый этап и общий зачет «Турне четырех трамплинов».

Стох на этапе в австрийском Бишофсхофене стал первым с общим результатом 289,2 балла. Второе место занял австриец Михаэль Хайбёк (283,3 балла), третьим стал еще один поляк Пётр Жила (275,8).

Россияне Евгений Климов и Дмитрий Васильев стали 16-м (246,4) и 36-м (103,1) соответственно.

В общем зачете «Турне четырех трамплинов» победил Стох (997,8 балла), вторым стал Жила (962,5), третьим — норвежец Даниэль-Андре Танде (941,8).

Климов в общем зачете 12-й (894,1), Денис Корнилов — 41-й (334,0), Васильев — 46-й (288,8).
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