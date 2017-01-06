Победа для мамы: Устюгов выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски»

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В пятницу Устюгов выиграл гонку на 10 км свободным стилем. Он установил рекорд среди мужчин по количеству побед в рамках одной многодневки «Тур де Ски», превзойдя достижение норвежца Мартина Сундбю, который в 2016 году выиграл четыре этапа.

«Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, эта победа для нее. Мама, я тебя люблю!» — заявил спортсмен.

Устюгов также повторил абсолютный рекорд шестикратной олимпийской чемпионки норвежки Марит Бьорген (пять побед на «Тур де Ски»).

«Я не мог себе представить, что выиграю даже две гонки, а говорить о пяти было для меня невозможно, — сказал Устюгов. — Но случилась такая ситуация, что наших спортсменов отстранили, мы находились здесь, в Тоблахе, когда пришли уведомления, было большое сожаление, что так произошло. Я понял, что надо пытаться выигрывать “Тур де Ски” не только за себя, но и за ребят, показать, что русские могут бегать без допинга, показать, что все разговоры о нас, что мы бегаем на допинге — это неправда».

Гордость России

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе счастлива, что в России есть такие лыжники, как Сергей Устюгов, она гордится его результатами. «Очень рада за него и горжусь им. Кроме этих чувств, что можно еще испытывать? Я счастлива, что в России есть такие лыжники», — сказала Вяльбе.

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко надеется, что российский лыжник надолго вошел в элиту мировых лыж.

«Сергей Устюгов демонстрирует великолепную форму, — отметил вице-премьер. — Наконец-то к его мастерству и классу добавились спортивная злость и уверенность. Рад за него, надеюсь, что он надолго вошел в элиту мировых лыж. Пятая победа подряд, настолько уверенная и мощная, что просто радуешься за него», — сказал Мутко.

После пятничного этапа «Тур де Ски» Устюгов лидирует в общем зачете. В рамках многодневки состоятся еще два этапа — масс-старт на 15 км и гонка в гору.

С надеждой на успех на чемпионате мира в финском Лахти

«Сейчас сложно предугадать, как Сергей выступит на чемпионате мира, который является главным стартом сезона, — сообщил в интервью ТАСС вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин. — Удержать хорошую форму ему будет не так просто, но время для восстановления есть. Я надеюсь, что тренер сборной Маркус Крамер сумеет правильно подвести Устюгова к этим соревнованиям, и в Лахти Сергей нас также будет радовать своими победами, а мотивация на этот чемпионат у Устюгова будет очень хорошая.

Чемпионат мира в Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта.