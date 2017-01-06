Победа для мамы: Устюгов выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски»
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Устюгов одержал победу в пятой гонке подряд в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» и посвятил ее своей маме, которая в пятницу отмечает день рождения.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу Устюгов выиграл гонку на 10 км свободным стилем. Он установил рекорд среди мужчин по количеству побед в рамках одной многодневки «Тур де Ски», превзойдя достижение норвежца Мартина Сундбю, который в 2016 году выиграл четыре этапа.
«Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, эта победа для нее. Мама, я тебя люблю!» — заявил спортсмен.
Устюгов также повторил абсолютный рекорд шестикратной олимпийской чемпионки норвежки Марит Бьорген (пять побед на «Тур де Ски»).
«Я не мог себе представить, что выиграю даже две гонки, а говорить о пяти было для меня невозможно, — сказал Устюгов. — Но случилась такая ситуация, что наших спортсменов отстранили, мы находились здесь, в Тоблахе, когда пришли уведомления, было большое сожаление, что так произошло. Я понял, что надо пытаться выигрывать “Тур де Ски” не только за себя, но и за ребят, показать, что русские могут бегать без допинга, показать, что все разговоры о нас, что мы бегаем на допинге — это неправда».
Гордость России
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе счастлива, что в России есть такие лыжники, как Сергей Устюгов, она гордится его результатами. «Очень рада за него и горжусь им. Кроме этих чувств, что можно еще испытывать? Я счастлива, что в России есть такие лыжники», — сказала Вяльбе.
«Сергей Устюгов демонстрирует великолепную форму, — отметил
После пятничного этапа «Тур де Ски» Устюгов лидирует в общем зачете. В рамках многодневки состоятся еще два этапа —
С надеждой на успех на чемпионате мира в финском Лахти
«Сейчас сложно предугадать, как Сергей выступит на чемпионате мира, который является главным стартом сезона, — сообщил в интервью ТАСС
Чемпионат мира в Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter